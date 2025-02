Kiderült, mit írt levelében Károly király Donald Trumpnak

Donald Trump amerikai elnök február 27-én a Fehér Ház Ovális irodájában mutatta be III. Károly királytól kapott levelét, amelyben az uralkodó hivatalosan is meghívta őt az Egyesült Királyságba egy történelmi második állami látogatásra. A levelet Sir Keir Starmer brit miniszterelnök személyesen adta át Trumpnak. Ez különleges meghívásnak számít, hiszen eddig egyetlen amerikai elnök sem kapott két állami látogatásra szóló meghívást ugyanattól a brit uralkodótól – írja a Telegraph.

👑 Donald Trump expressed his glowing approval of a letter from the King inviting him for an unprecedented second state visit to the UK

“Isn’t that beautiful,” the president said. “Beautiful man, wonderful man” pic.twitter.com/pyPmx15kDz

— The Telegraph (@Telegraph) February 27, 2025