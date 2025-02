Gyanús körülmények miatt nyomozás indult Gene Hackman és felesége halála ügyében

A helyi hatóságok aktív nyomozást folytatnak a kétszeres Oscar-díjas színész, Gene Hackman és felesége, a klasszikus zongoraművész Betsy Arakawa halálának ügyében, miután holttestüket „bomlásnak indult állapotban” találták meg új-mexikói otthonukban. A tragédia körülményei továbbra is tisztázatlanok, és a hatóságok szerint elegendő gyanús körülmény merült fel ahhoz, hogy alapos vizsgálatot indítsanak.

A The Guardian szerint a Santa Fe megyei seriffhivatal megerősítette, hogy a 95 éves Hackman és 63 éves Arakawa holttestére szerdán találtak rá a Hyde Park negyedben lévő otthonukban. Egyik kutyájuk is elpusztult a házban. Az első feltételezések szerint szén-monoxid-mérgezés okozhatta a halálukat, mivel a helyi gázszolgáltató, a New Mexico Gas Co. is részt vesz a vizsgálatban.

Ugyanakkor egy később nyilvánosságra került házkutatási parancs újabb kérdéseket vetett fel.

A hatóságok szétszórt gyógyszereket találtak Arakawa holtteste mellett, amely a fürdőszoba padlóján feküdt, egy közeli hősugárzó mellett.

A nyomozók szerint elképzelhető, hogy a fűtőberendezés felborult, és a művésznőt elsodorta. Hackman teste egy másik szobában volt, teljesen felöltözve, és a rendőrök szerint egy hirtelen esés is vezethetett a halálához. A házkutatási parancs szerint a holttestek állapota arra utalt, hogy már egy ideje halottak lehettek, és a jelentés külön kiemelte, hogy Arakawa kezei és lábai már mumifikálódtak.

A TMZ és a Variety által megszerzett dokumentumok szerint a nyomozók egyelőre nem találtak bizonyítékot gázszivárgásra, ami megkérdőjelezi a szén-monoxid-mérgezés lehetőségét. Ugyanakkor erőszakos halálra vagy öngyilkosságra sem utal semmi, mivel a helyszínen nem voltak külsérelmi nyomok és búcsúlevél sem került elő.

A család egyik tagja, Hackman lánya, Elizabeth Jean Hackman azt nyilatkozta, hogy ugyan nem biztosak benne, de feltételezik, hogy toxikus gázok okozhatták a haláleseteket.

Gene Hackman és Betsy Arakawa 1991-ben házasodtak össze, és 2004-ben költöztek Új-Mexikóba, amikor Hackman visszavonult a filmezéstől.

A színész karrierje során olyan ikonikus filmekben szerepelt, mint a Francia kapcsolat és a Nincs bocsánat. A nyomozás továbbra is folyamatban van, és a hatóságok az igazságügyi orvosszakértői jelentésre várnak, amely pontosan megállapíthatja a halál okát.

Kiemelt kép: 1993. március 29-én, a 65. Oscar-gálán készített kép Gene Hackman amerikai színészről, miután átvette a legjobb mellékszereplőnek járó díjat az Unforgiven című filmben nyújtott alakításáért (Fotó: MTI/AP)