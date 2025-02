Elindult a visszaszámlálás: a hétvégén léphetnek életbe a kanadai és mexikói termékekre kivetett amerikai vámok

Március 1-jén léphetnek életbe a kanadai és mexikói termékekre kivetett, 25 százalékos amerikai importvámok. Trump szerint további vámok is kivetésre kerülnek, április 2-ától kezdődően.

Jövő héten léphetnek életbe a kanadai és mexikói termékekre kivetett amerikai importvámok – erről ír az NBC News. A Truth Social alkalmazásában közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy a Mexikóval szembeni vámokra azért van szükség, hogy leküzdjék az illegális kábítószerek folyamatos áramlását az Egyesült Államokba.

„Nem engedhetjük meg, hogy ez a csapás továbbra is ártson az Egyesült Államoknak” – írta, hozzátéve, hogy a vámokat addig tartják fenn, „ameddig meg nem szűnik vagy komolyabban korlátozzák” a drogkereskedelmet Mexikóban. Trump azt is írta, hogy további vámok is kivetésre kerülnek, április 2-ától kezdődően.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert)