Donald Trump lemondta Volodimir Zelenszkijjel való találkozóját, Emmanuel Macronnak kellett közbelépnie

Majdnem meghiúsult a Zelenszkij-Trump találkozó, miután Donald Trump lemondta a péntekre tervezett washingtoni eseményt. Emmanuel Macron francia elnöknek kellett közbelépnie, hogy a Fehér Ház mégis fogadja az ukrán elnököt.

Donald Trump amerikai elnök lemondta Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatását, de Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélése után meggondolta magát, így az ukrán elnök mégis az Egyesült Államokba utazik pénteken – számolt be róla a francia BMF TV.

A hírcsatorna szerint az ukrán fél szerdán üzenetet kapott Washingtonból, amelyben az állt, hogy Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatására és a Trumppal való találkozójára mégsem kerül sor. Az ukrán elnök ekkor azonnal Emmanuel Macron francia elnökhöz fordult, aki habozás nélkül felhívta az amerikai kollégáját, és meggyőzte arról, hogy mégis fogadja hivatalában Volodimir Zeleszkijt.

Francia diplomáciai források szerint Macron maga vállalat kezességet az ukrán elnökért.

Végül Trump meggondolta magát, majd ő maga jelentette be Volodimir Zelenszkij látogatását. Ahogy arról beszámoltunk, az ukrán elnök azért utazik Washingtonba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, és aláírják az ukrajnai természeti erőforrásokról szóló kétoldalú keretmegállapodást. Az ukrán elnök előzetesen elárulta, hogy a Trumppal való találkozója során többek között azt is szeretné megtudni, hogy Ukrajna számíthat-e továbbra is az Egyesült Államok támogatására, valamint a Washington és Moszkva közötti, Ukrajnáról szóló tárgyalásokról is érdeklődni fog. Zelenszkij megjegyezte, hogy a biztonsági garanciák kérdése az Egyesült Államokkal kötött „nyersanyagokkal kapcsolatos alku” kapcsán elvi kérdés számára, és a Trumppal való közelgő tárgyaslásán fog eldőlni, hogy az ritkaföldfémekkel kapcsolatos alku sikeres lesz-e, vagy „csendben elhal”.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Intézet igazgatója elárulta a hirado.hu-nak, hogy a keretmegállapodás aláírásán túl van még egy hatalmas jelentősége az eseménynek, mivel most dőlhet el, hogy Volodimir Zelenszkijnek sikerül-e visszaszerezni Donald Trump bizalmát. Szakértők szerint egy 2019-es, nemzetközi botrányt kiváltó telefonbeszélgetés okozhat közöttük feszültséget. Miután a beszélgetés kiszivárgott, az amerikai elnököt azzal vádolták meg, hogy nyomást gyakorolt az ukrán elnökre, hogy az ukrán bűnüldöző szervek korrupcióval vádolják meg Joe Bident és fiát, aki korábban egy ukrán energetikai vállalatnál, a Burismánál dolgozott. Állítólag Donald Trump ezzel azt akarta elérni, hogy a 2020-as elnökválasztáson a legfőbb riválisának számító Joe Biden kiessen a versenyből.

Nem tudni, hogy pontosan mi történt közöttük, de másfél órával a telefonbeszélgetés után a Fehér Ház úgy döntött, hogy befagyasztja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást. Trump ezt követően határozottan tagadta az összes vádat, és hangsúlyozta, hogy baráti beszélgetésről volt szó. Csatlakozott hozzá Volodimir Zelenszkij is, amikor 2019. szeptember 25-én sor került közöttük az első személyes találkozóra, amelyre akkor került sor, amikor az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlés miatt New Yorkba utazott.

