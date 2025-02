Trump elképesztő AI-videón mutatta meg, milyen luxusparadicsommá változtatná Gázát

Donald Trump amerikai elnök a hónap elején bejelentette, hogy az Egyesült Államok hosszú távon irányítást vállalna a Gázai övezet felett, és a háború sújtotta területet egy fejlett, stabil régióvá alakítaná. Az elnök Bejámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott washingtoni sajtótájékoztatóján közölte, hogy egy „erős javaslatról” van szó, amelynek keretében az Egyesült Államok nemcsak a térség felügyeletét vállalná, hanem annak újjáépítését és fejlesztését is finanszírozná.

„Az Egyesült Államok képes stabilitást hozni” – jelentette ki akkor Trump, hozzátéve, hogy Gáza jelenleg romokban hever, ám szerinte a megfelelő beruházásokkal a Közel-Kelet Riviérájává válhatna. Az elképzelés részeként munkahelyek ezreit teremtenék a térségben, és olyan nemzetközi központot hoznának létre, ahol palesztinok is élhetnének.

