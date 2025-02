Szakértő a Macron-Trump találkozóról: Európa arra készülhet, hogy alkalmazkodnia kell az amerikai álláspontokhoz

– A háború és béke határvonalán, az Egyesült Államok Ukrajna-politikájában beállt változás jegyében folytak az európai államok úgy-ahogy egyeztetett álláspontjával Washingtonba beállító Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök megbeszélései. Mennyiben volt eredményes ez a találkozó?

– Úgy tűnik, hogy a nyugati világ vezető hatalma álláspontot változtatott Ukrajnával kapcsolatban, és ez jelentős zavart okozott Európában. Macron elnök megpróbál Európa vezetőjeként fellépni – ezt jelezte a két párizsi találkozó is (ahol Macron az európai országok egy részének képviselőivel egyeztetett – a szerk.). E fellépést könnyebbé tette számára, hogy Németországban éppen egy választás zajlott: megbukott az előző kancellár, az új kormány még nem állt fel. Így Franciaország méreténél, haderejénél, befolyásánál fogva most el tudja játszani Európa vezetőjének szerepét. Persze, ha feláll az új német kormány, politikai, gazdasági értelemben is Németország lesz Európa új vezető hatalma és akkor Párizs ezt a vezető szerepet már nem tudja eljátszani. De most még Macronnak hetei, hónapjai vannak Európa vezetőjeként.

– Mit ért el, egyáltalán elért-e valamit Macron a megbeszéléseken?

– Macronnak és az európaiaknak nincs túl sok ütőkártyája ebben a játszmában. És ezt mutatta az egész találkozó is, amin – én azt gondolom – a francia elnök, aki elzarándokolt Washingtonba, sok mindent nem ért el, sőt Donald Trump diplomáciailag még kellemetlen helyzetbe is hozta őt. Európa jövőben arra készülhet, hogy alkalmazkodnia kell az amerikai álláspontokhoz.

