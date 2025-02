Schmidt Mária: Elitcserére van szükség Európában, mert ez az elit csődöt mondott

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktust a Nyugat elvesztette, de Oroszország sem nyerte meg. Ez proxy háború, a békéről Amerika fog megegyezni Oroszországgal. Németországban a merkeli korszak meghosszabbítása zajlik, az AfD-től átvett ígéreteket Merzék nem fogják megvalósítani, így az AfD erősíteni fogja a szavazóbázisát. Ha valaki a német iparnak, illetve az amerikai iparnak az embere, az Merz, aki a Black Rocknak volt az egyik vezető tisztségviselője – mindezt Schmidt Mária fejtette ki az InfoRádiónak adott interjúban.

Interjút adott a Terror Háza igazgatója az InfoRádiónak. A történész a német választások tanulságain túl még számos világpolitikai kérdést érintett beszélgetés során.

A történész szerint

nem várható áttörő változás Németországban.

Marad az állóvíz, ami már Merkel kormányzása alatt is megszokott volt. Valójában ez a merkeli korszak meghosszabbítását jelenti, ami nagy tragédia Németország és Európa számára is.

Schmidt Mária megjegyezte, hogy ilyen csúfos kormányzás után sem buktatták ki a zöldeket a parlamentből, megbüntették egy kicsit a szocdemeket, de nem olyan mértékben, hogy ellehetetlenítsék őket. A CDU-t is picit megbüntették, de semmiféle más koalícióra nem kényszerítették a politikai elitet.

Az AfD kelet-németországi sikeréről szólva kifejtette, hogy

a kelet-németek megérezték, hogy nagyon rossz, diktatórikus irányba mennek a dolgok Németországban.

Ők már ezt megtapasztalták, nem akarják még egyszer. Ráadásul nekik más a viszonyuk az értelmiségi és a médiaelithez – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az AfD nyilván a saját szavazóbázisát fogja erősíteni. Az AfD alternatívát kínál Németországnak. Ki fog derülni, hogy azokat az ígéreteket, amiket Merz kancellárjelölt és a CDU megfogalmazott, amelyeknek a legnagyobb részét az AfD-től vette át, nem fogják tudni megvalósítani kormányon.

Ha valaki a német iparnak, illetve az amerikai iparnak az embere, az Merz, aki a Black Rocknak volt az egyik vezető tisztségviselője. Kőgazdag, két magánhelikoptere is van.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktusról szólva kiemelte, hogy ezt a háborút a Nyugat, a NATO elvesztette, de Oroszország sem nyerte meg. Ez proxy háború, a békéről pedig Amerika fog megegyezni Oroszországgal.

Az Északi Áramlattal kapcsolatban rámutatott, hogy

Putyin és Trump közösen fogják kivizsgáltatni, hogyan is történt ez a terrortámadás.

„Ott még érhetnek minket meglepetések, meg főleg a németeket, mert még azt sem zárom ki, hogy esetleg Scholz kancellárt előzetesen informálták azok, akik ebben benne voltak. Talán kiderül az, hogy esetleg a Biden-kormányzat is érintett volt benne, meg – ahogy a németek később mondták – bizonyos ukrán végrehajtók is benne voltak. Akkor csak fel kell tenni egy normális országban a kérdést, hogy akarom én fizetni ezt az Ukrajnát a továbbiakban is? Akarom én finanszírozni ezt a háborút? Lesznek még itt nagyon húsbavágó kérdések” – fogalmazott Schmidt Mária.

Az új világrenddel kapcsolatban kifejtette, hogy

vége az egypólusú világnak, többpólusú világ van, vége az amerikai liberalizmus világuralmának.

„Donald Trumpnak egyetlen ciklusa van, hacsak valami nem történik, elég idős ember, kapott a Jóistentől egy második lehetőséget, életben maradt a szörnyű merénylet ellenére, nem tudták legyűrni sem a jogi eljárásokkal, sem a lejárató kampányokkal, semmivel. Megnyerte a választásokat, nagyon nagy fölénnyel, övé minden pillanatnyilag. Történelmi szerepet akar játszani, és Amerikát fel akarja készíteni erre a többpólusú világra. Erről szól Grönland, erről szól Kanada, erről szólnak a Közép- és Dél-Amerika irányába menő lépések. Le akarja zárni azokat a konfliktusgócokat, amelyek az oroszokkal, illetve a kínaiakkal fönnállnak, hogy meg tudják tárgyalni azt, hogy melyik érdekszféra hol ér véget és hol kezdődik a másiké” – mondta az új világrenddel kapcsolatban.

„Ha mi benne akarunk maradni az amerikai érdekszférában, és az amerikai védőernyő alatt akarunk maradni, akkor ezért tennünk kell valamit. Ezt még nem ismerték fel, sem az európai vezetők, mert ők még azt gondolják, hogy majd ott riszálnak, meg feltételeket szabnak. Nem itt tartunk, szerintem.

Nekünk szükségünk van Amerikára. Amerikának nincs szüksége ránk”

– hangsúlyozta a történész.

Franciaországgal kapcsolatban leszögezte, hogy az egy rakás, kormányozhatatlan, nagyotmondó ember gyülekezete,

Macron pedig légüres politikai térben van, nincs se pártja, se támogatottsága, se semmije.

„Ameddig ez az elit ül Európa élén, az unióban, meg Németországban, meg a különböző országoknak az élén, meg Franciaország élén, addig nem lesz semmi. Elsősorban elitcserére lenne itt is szükség, mint ahogy Amerikában zajlik az elitcsere.

Elitcserére van szükség, mert ez az elit csődöt mondott”

– részletezte a történész.

Kiemelt kép: Schmidt Mária a 48 perc című műsorban 2024. október 24-én (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula