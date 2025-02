Macron nukleáris pajzzsal erősítené Európa védelmét

Emmanuel Macron francia elnök kész nukleáris védelmet biztosítani Európának, mivel Donald Trump megkérdőjelezte a kontinens biztonsági garanciáit.

A Telegraph értesülései szerint Franciaország készen áll arra, hogy nukleáris védelmet nyújtson Európának, válaszul az Egyesült Államok azon fenyegetésére, hogy csökkenti jelenlétét a kontinensen. Friedrich Merz, aki a vasárnapi német választásokon aratott győzelme után várhatóan Németország új kancellárja lesz, arra kérte Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy terjesszék ki nukleáris védelmüket Németországra is.

Macron vasárnap este beszélt Merzzel, majd Washingtonba utazott, hogy Donald Trumppal egyeztessen az európai biztonság kérdéséről és Ukrajna védelméről. A Fehér Házban tartott találkozón Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok nem biztosítana biztonsági garanciákat Ukrajnának egy békemegállapodás után.

Macron viszont határozottan kijelentette: „A békének nem szabad Ukrajna megadását jelentenie.”

Németország és Európa függetlenedni az USA-tól

Az Egyesült Államok eddig körülbelül 100 nukleáris robbanófejet állomásoztatott Németországban, és ezek képezték Európa biztonsági védőernyőjének egyik alappillérét. Franciaország nukleáris védelme azonban független a NATO-tól, míg Nagy-Britannia fegyverarzenálja szerves része az atlanti szövetségnek.

Merz pénteken kijelentette, hogy „Párizsnak és Londonnak meg kellene vizsgálnia, hogy nukleáris védelmük kiterjeszthető-e ránk is”, majd vasárnap hozzátette, hogy a Trump-kormányzat hozzáállása miatt az Egyesült Államok egyre közömbösebb Európa sorsa iránt.

🔴 France to offer nuclear shield to Europehttps://t.co/A1wXapozCq — The Telegraph (@Telegraph) February 24, 2025

Boris Johnson volt brit miniszterelnök hétfőn Kijevbe látogatott, ahol kijelentette: morális érvek is szólnak amellett, hogy Ukrajnának saját nukleáris fegyverekre lenne szüksége az orosz fenyegetés miatt.

Eközben a brit külügyminiszter, David Lammy, a parlamentben úgy jellemezte Vlagyimir Putyint, mint „egy KGB-ügynököt, aki megtévesztésre épít”, és hangsúlyozta, hogy Oroszország ukrajnai inváziója „provokálatlan és barbár támadás volt”.

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei között egyre élesebb vita bontakozott ki az ENSZ-ben is. Washington Oroszországgal együtt szavazott egy olyan határozat ellen, amely elítélte Putyin háborúját és az orosz csapatok kivonását követelte.

Trump európai csapatokat küldene Ukrajnába

Hétfő este Donald Trump újságíróknak azt mondta, hogy „Európai csapatok akár békefenntartóként is bevonulhatnak Ukrajnába”, és Putyin ezt elfogadná.

„Feltettem neki ezt a kérdést”, mondta Trump, miközben Macronnal tárgyalt. „Nincs ellenvetése.”

Az amerikai elnök szerint a háború heteken belül véget érhet, amit Macron is megerősített, hozzátéve, hogy a tűzszünet „heteken belül megköthető”.

Trump továbbá bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan Washingtonba utazhat, hogy véglegesítse a két ország közötti ásványkincs-egyezményt.

Egy ukrán kormányzati forrás szerint Kijev még várja az amerikai választ a „végső módosításokra”, amelyeket a megállapodásba javasoltak. Az Egyesült Államok azonban nem szívesen építene be biztonsági garanciákat a dokumentumba.

A briteken is nagy a nyomás

Macron Európa nukleáris védelméről szóló javaslata komoly nyomást gyakorolhat Nagy-Britanniára is. Egy a lapnak nyilatkozó berlini diplomata szerint „ha Franciaország nukleáris védőernyőt biztosít Németországnak, az valóban növelné a nyomást a briteken is, hogy hasonló lépést tegyenek.”

A forrás hozzátette, hogy a CDU vezetésében is egyre inkább megfogalmazódott az igény egy európai nukleáris védőernyőre, amelybe Németország is beleszólhat, és akár finanszírozást is biztosíthatna hozzá.

Ugyanakkor ezt a kezdeményezést hivatalosan csak akkor terjesztenék elő, ha az Egyesült Államok valóban kivonná nukleáris fegyvereit Németországból.

Franciaország jelenleg 300 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, amelyeket a „force de dissuasion” (elrettentő erő) program keretében szárazföldi és tengeri indítóállásokról lehet bevetni.

Nagy-Britannia nukleáris védelmét a Trident rakétaprogram biztosítja, amely négy Vanguard-osztályú tengeralattjáróból áll, és mindegyikük akár 16 robbanófejet is hordozhat.

A következő hetekben eldőlhet, hogy Európa valóban függetlenedhet-e az amerikai nukleáris védőernyőtől, és hogy Franciaország és Nagy-Britannia hajlandó-e vezető szerepet vállalni Európa biztonságában.

A kiemelt kép illusztráció: (Fotó: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)