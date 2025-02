Brit zenészek néma albummal tiltakoznak az ellen, hogy munkájukat felhasználhassa a mesterséges intelligencia – Elton John és Paul McCartney is felszólalt

Több mint 1000 zenész – köztük Annie Lennox, Damon Albarn és Kate Bush – kedden néma albumot adott ki tiltakozásul a brit kormány által tervezett szerzői jogi változások ellen, amelyek szerintük megkönnyítenék a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok számára, hogy engedély nélkül tanítsák modelljeiket szerzői jogvédelem alatt álló művek felhasználásával.

Az új tervezet értelmében a mesterséges intelligencia fejlesztői felhasználhatnák az alkotók interneten található tartalmait modelljeik fejlesztéséhez, hacsak a jogtulajdonosok nem döntenek úgy, hogy elzárkóznak ez elől.

A művészek remélik, hogy az Is This What We Want? (Ezt akarjuk?) című album felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadása milyen hatással lehetne a brit zeneiparra és a zenészek megélhetésére.

A néma lemez teljes nyereségét a Help Musicians nevű jótékonysági szervezetnek ajánlják fel.

A brit kormány decemberben jelentett be konzultációt arról, hogy a szerzői jogi szabályozás miként tenné lehetővé az alkotók és a jogtulajdonosok számára, hogy műveik mesterséges intelligencia tanításához történő felhasználása felett ellenőrzést gyakoroljanak, és ezért díjazást kérjenek, miközben azt is biztosítaná, hogy az MI-fejlesztők könnyen hozzájuthassanak a magas minőségű kreatív tartalmakhoz.

A konzultáció a témában kedden zárult le, de a kormány jelezte, hogy egyelőre „semmilyen döntés nem született”.

A napokban Elton John és Paul McCartney is felszólalt a terv ellen.

Az elképzelés kritikusai attól tartanak, hogy a változtatások elfogadása megnehezítené a művészek számára a munkájuk feletti ellenőrzés megtartását.

A tiltakozó albumon 12 szám szerepel, amelyek üres stúdiók és előadóterek felvételeit tartalmazzák. A lemez számainak címlistája egyetlen üzenetté olvasható össze: „A brit kormány nem legalizálhatja a zenelopást a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek javára”.

Mint az album szervezője, Ed Newton-Rex zeneszerző és MI-fejlesztő elmondta, „a lemez azt szimbolizálja, amire számítunk, ha a kormány javaslatait elfogadják”.

Az album közreműködői között számos Oscar-, Grammy- és Brit-díjas zenész szerepel, mások mellett Billy Ocean, Ed O’Brien a Radioheadből és Dan Smith a Bastille-ból, a The Clash, a Mystery Jets és Jamiroquai, valamint Imogen Heap, Riz Ahmed, Tori Amos és Hans Zimmer is a támogatók között volt.

Kiemelt kép: Elton John brit énekes, zeneszerző (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)