Friss jelentés érkezett a Vatikánból Ferenc pápa állapotáról

A Vatikán sajtószolgálata vasárnap reggel egy rövid jelentést tett közzé Ferenc pápa állapotáról. Eszerint az egyházfőnek nyugodt volt az előző éjszakája.

Az egyházfőt több mint egy hete kezelik a római Gemelli kórházban. A Szentszék szombat este még azt közölte, hogy a pápa kritikus állapotban van, légzési rohamai voltak és vérátömlesztésre is szüksége volt.

A Vatikán vasárnap reggel egy rövid üzenetet tett közzé. Ebben mindössze annyit írtak a Reuters szerint:

„Az éjszaka nyugodt volt, a pápa pihent.”

Korábban az egyházfő orvoscsapatának vezetője, Sergio Alfieri úgy jellemezte a pápa egészségügyi állapotát: „Ha az a kérdés, hogy túl van-e már az életveszélyen, a válasz nem, ha pedig az, hogy életveszélyben van-e, a válasz nem” – fogalmazott. Mint mondta, a pápának továbbra is jó az étvágya, és a humorérzéke is a régi maradt – noha ő maga is tisztában van azzal, hogy súlyos a helyzete.

A vasárnapi Úrangyala-imádságnak csak az írásos változatát adják ki

Az MTI mindehhez azt is hozzátette, hogy a pápa egyik legközelebbi munkatársaként ismert Konrad Krajewski bíboros, a pápai alamizsnahivatal vezetője az olasz Ansa hírügynökségnek úgy nyilatkozott: „Semmivel sem tudok többet, mint amennyit az orvosok közölnek a pápa egészségi állapotáról”.

A szentszéki államtitkárság vezetője, Pietro Parolin bíboros egy szombat esti misén Bergamo városában hangsúlyozta, hogy az egyház és a hívők gondolatai és buzgó imája Ferenc pápa felépülésének szólnak. Szombat délutántól a Gemelli kórház udvarán álló II. János Pál pápa szobránál spontán imádság indult, amelyen olaszok és külföldiek is részt vettek.

Sok hívő már nem a Szent Péter térre megy, hanem a Gemelli-klinikához, hogy a pápáért imádkozzon.

A Rómában tartózkodó argentin turisták közül is sokan felkeresték a kórház udvarát, ahol virágokat, mécseseket, üzeneteket helyeznek el. Ugyanakkor a szombat esti kilenc órás misére (amikor általában viszonylag üres szokott lenni) a Szent Péter-bazilika is megtelt hívőkkel, akik a pápáért imádkoztak.

Vasárnap az egyház a diakónusok jubileumát ünnepli. Az egész világból érkezett résztvevőknek Rino Fisichella bíboros mutat be misét a Szent Péter-bazilikában. Előzetes vatikáni közlések szerint a hagyományosan délben elhangzó Úrangyala-imádságnak – amelyet a egyházfő szokott vezetni – most csak az írásos változatát adják ki Ferenc pápa betegsége miatt.

Kiemelt kép: Ferenc pápa heti általános audienciáját tart a vatikáni Szent Péter téren 2024. november 27-én. MTI/EPA-ANSA/Maurizio Brambatti.