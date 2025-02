A Vatikán vasárnap este közölte: kezdeti veseelégtelenség jeleit észlelték Ferenc pápánál, továbbra is kritikus állapotban van

A Vatikán vasárnap esti közlése szerint az egyházfő továbbra is kritikus állapotban van. A Szentszék most a korábbiaknál bőbeszédűbb orvosi tájékoztatást adott az egyházfő állapotáról. Többek közt arról is beszámoltak, hogy a vizsgálatok szerint kezdeti veseelégtelenség jeleit észlelték a pápán – bár ez utóbbi még felülvizsgálat alatt áll.