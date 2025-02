Volodimir Zelenszkij kapitulált Donald Trump előtt: órákon belül megszülethet egy történelmi megállapodás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy aláírják az Egyesült Államokkal azt a ritkaföldfémekről szóló megállapodást, amelyről az utóbbi hetekben gyakran lehetett hallani. Donald Trump mindeközben szintén arról beszélt, hogy hamarosan tető alá hozzák alkut, egy amerikai lapértesülés szerint pedig már február 22-én, vagyis szombaton megkötik az egyezséget. Az ukrán vezető nagyjából egy hete még visszamondta az alkut. Egy hírügynökségi értesülés szerint viszont a Trump-kormányzat azóta egy olyan eszközzel zsarolta meg Ukrajnát, amire már nem mondhatott nemet az ukrán fél.

Mint előzőleg írtuk, Donald Trump a hivatalba lépése utáni napokban közölte, hogy egy megállapodást akar kötni Ukrajnával a kelet-európai ország ritkaföldfém-lelőhelyeinek kitermelésével kapcsolatban – cserébe azért az anyagi támogatásért, amelyet az ukránok az amerikaiaktól kaptak eddig. Trump a múlt hét végén azt állította, hogy Zelenszkij gyakorlatilag beleegyezett ebbe az alkuba – miközben az ukrán elnök utóbb azt mondta, hogy visszautasítja Trump ajánlatát.

Most úgy fest, hogy az ukrán fél végül mégis belement az alkuba. Volodimir Zelenszkij a pénteki esti videóüzenetében közölte:

„Ma Ukrajna és az Egyesült Államok csapatai a kormányaink közötti megállapodás tervezetén dolgoznak. És ez egy olyan megállapodás, amely hozzáadhat a kapcsolatainkhoz, és a legfontosabb dolog az, hogy a részleteket úgy alakítsuk ki, hogy működjön. Remélem, hogy lesz eredmény – tisztességes eredmény”.

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint az államfő azt is elmondta a videóüzenetben, hogy számos egyeztetést folytatott más országok vezetőivel: pénteken konkrétan a lengyel elnökkel, a horvát miniszterelnökkel, a cseh köztársasági elnökkel, a svéd miniszterelnökkel, a luxemburgi miniszterelnökkel, a szlovén miniszterelnökkel, az ír miniszterelnökkel és az elefántcsontparti elnökkel tárgyalt.

Mindeközben Donald Trump is nyilatkozott a ritkaföldfém-megállapodással kapcsolatban. A Reuters szerint a amerikai elnök magyar idő szerint péntek este azt mondta egy sajtótájékoztatón a Fehér Ház Ovális Irodájában: „Aláírunk egy megállapodást, remélhetőleg az elkövetkező időszakban, meglehetősen hamar”.

Nem sokkal később egy amerikai sajtóértesülésből pedig az is kiderült, hogy legfeljebb egy napon belül tető alá hozhatják a felek a megállapodást. A The Wall Street Journal című lap több, anonimitást kérő forrásra hivatkozva azt írta:

várhatóan már szombaton, február 22-én aláírják a megállapodást.

A lapnak egy, az ukrán kormányzathoz közel álló forrás azt mondta: az Egyesült Államok ukrajnai és oroszországi különmegbízottja, Keith Kellogg „jelentős szerepet” játszott a megállapodás feltételeinek véglegesítésében, miután sikerült „kiépítenie a bizalmat” Zelenszkijjel és más ukrán tisztviselőkkel a háromnapos ukrajnai látogatása alatt.

Egy másik amerikai jelentés ezt a folyamatot kicsit más perspektívába helyezte: az Axios hírportálnak egy amerikai tisztviselő és egy másik forrás arról beszélt pénteken, hogy a felek végigtárgyalták a csütörtök éjszakát annak érdekében, hogy megpróbálják megkötni a megállapodást, és – mint írták – „megállítani a kapcsolatok romlását”. A lap forrásai szerint a az elmúlt napokban látott amerikai-ukrán diplomáciai csörte mögött az állt, hogy Zelenszkij visszautasította az alkut, amelyet követően a Trump-kormányzat tisztviselői és még az ukrán kormány egyes tagjai is arra sürgették az elnököt, hogy változtasson az álláspontján, és fogadja el az ajánlatot (emellett a lap mindkét forrása aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ha Zelenszkij továbbra is elutasítaná az ajánlatot, akkor tovább mélyülne a konfliktus Ukrajna és az Egyesült Államok mögött).

Miért mehetett most bele Zelenszkij az egyezségbe, ha egy hete még visszautasította azt? – A Reuters szerint ezzel zsarolhatták meg az ukrán elnököt

Az ukrán elnök péntek esti bejelentése azért is lehetett meglepő, mert Zelenszkij egy héttel ezelőtt még azt mondta: „Nem adhatom el az országunkat”, és erre hivatkozva utasította vissza Trump ajánlatát.

Azzal kapcsolatban, hogy mi állhat az azóta történt fordulat mögött, a Reuters osztott meg exkluzív információkat. A hírügynökség cikkében azt írták, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon

az amerikai tárgyalók felvetették annak lehetőségét, hogy elvágják Ukrajna hozzáférését az Elon Musk birtokában lévő, a háború szempontjából létfontosságúnak számító Starlink műholdas kapcsolatrendszerhez.

A Reutersnek mindezt három, az ügyre rálátással bíró forrás is megerősítette. Mint mondták, az amerikai tárgyalók azt követően közölték ezt, hogy Volodimir Zelenszkij elutasította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter eredeti ajánlatát a ritkaföldfém-megállapodással kapcsolatban. A források egyike konkretizálta, hogy a csütörtök éjjeli tárgyaláson is szó esett erről: elmondása szerint az amerikaik azt mondták az ukránoknak, hogy „a szolgáltatás azonnali leállítása fenyegeti” őket, ha nem sikerül megegyezni a ritkaföldfémek ügyében.

„Ukrajnát a Starlink működteti. Ezt tekintik a vezérlőcsillaguknak. A Starlink elvesztése […] hatalmas csapás lenne” – mondta e forrás a Reutersnek, aki alighanem nem túlzott, hiszen az utóbbi években a külföldi sajtó számos alkalommal írt arról, hogy az ukránok számára kulcsfontosságú ez a rendszer (sőt, egyes jelentések szerint a Starlinkhez közvetett úton már az oroszok is hozzáférést szereztek és ők is használják azt). A SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk pedig már is korlátozta legalább egy alkalommal az ukrán hadsereg hozzáférését az eszközhöz – most pedig, amikor Musk már nemcsak magánemberként van jelen az ukrajnai konfliktusban, hanem szerepet vállalt Donald Trump kormányában, könnyen megtörténhetne ugyanez).

A hírügynökségnek Melinda Haring, az amerikai Atlantic Council kutatóköözpont vezető munkatársa azt mondta ugyanerről: a Starlink nélkülözhetetlen Ukrajna számára a drónok üzemeltetéséhez, amely az ukrán katonai stratégia egyik alappillére. „A Starlink elvesztése mindent felülírna” – mondta, megjegyezve, hogy Ukrajna jelenleg a „drónképességek” széles skálájával rendelkezik, a tengeri drónoktól kezdve a megfigyelő drónokon át a nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművekig (mindezek nagy mértékben támaszkodnak a Starlinkre).

A Reuters emlékeztetett arra is, hogy a Zelenszkij által elutasított javaslat szerint Washington és amerikai cégek kapták volna meg Ukrajna kritikus fontosságú ásványkincseinek – ezek közt megtalálható a grafit, az urán, a titán és a lítium is – nagyjából az 50 százalékát. Az egyelőre nem világos, hogy a megállapodásban, amelyet szombaton megköthetnek, lesz-e változás ehhez képest.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozása után a Puskás Arénában 2024. november 7-én.

MTI/Balogh Zoltán.