Megszólalt a Vatikán: Ferenc pápa kritikus állapotban van, az egyházfő szenvedéséről írtak

Ferenc pápa kritikus állapotban van, és az előző napokhoz képest romlott az állapota – közölte szombat este a Vatikán sajtószolgálata.

Cikkünk frissül!

Ferenc pápa még az előző héten került be a Gemelli kórházba egy betegség miatt, jelenleg is ott kezelik. Az utóbbi napokban viszont a Vatikán néhány pozitív hírt is közölt az állapotáról (bár volt olyan sajtócikk pár nappal ezelőtt, amely meglehetősen borús képet festett).

Szombat este a Vatikán sajtószolgálata egy újabb jelentést tett közzé a pápa állapotáról. Ebben azt írták:

Ferenc pápa „kritikus állapotban” van, nemrég vérátömlesztésre volt szüksége, és „jobban szenved, mint tegnap”.

Ugyanakkor hozzátették azt is, hogy a Szentatya továbbra is élénk állapotban van szellemileg, és a szenvedése ellenére a szombati napot egy karosszékben töltötte. A Vatikán szerint az orvosi prognózis jelenleg „visszafogott” a pápa állapotával kapcsolatban.

Kiemelt kép: Róma, 2024. december 8.Ferenc pápa a Spanyol-lépcsõnél lévõ Szûz Mária szobrával díszített kegyoszlophoz érkezik Rómában 2024. december 8-án, a szeplõtelen fogantatás ünnepén. MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani.