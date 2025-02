Megszólalt Ferenc pápa orvosa, erre kell felkészülni az egyházfő állapota kapcsán

Ferenc pápa nincs túl a veszélyen, és még legalább egy hétig kórházi kezelésre szorul – mondta Sergio Alfieri orvosprofesszor a Gemelli-klinikában tartott sajtótájékoztatón pénteken, írja az MTI.

Az egyházfőt kísérő orvoscsapat vezetője hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa 88 éves és krónikus légzési betegségben szenved, ezért továbbra sincs túl a veszélyen.

„Nem áll már fenn az életveszély, de továbbra is vírusos és bakteriális tüdőgyulladással kezeljük. A pápa beszélget velünk és dolgozik”

– hangoztatta.

Ferenc pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli-klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az orvos elmondta, Ferenc pápa kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rá vonatkozó információt nem akar elhallgatni. „Azt mondta, hogy az igazat mondjuk” – hangsúlyozta az professzor. Sergio Alfieri hangoztatta, az egyházfő önállóan lélegzik, jól reagál a kezelésre, a szíve erős, közérzete jó, de tudatában van, hogy egészségi állapota súlyos. Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen beteg Ferenc pápa, az orvos azt válaszolta, hogy jó, engedelmes páciensről van szó, aki minden megtesz, amit tennie kell.

Az orvos úgy vélte, a pápa a kórházi kezelés után visszatérhet a Vatikánba, de lakhelyén, a Szent Márta-házban kell majd folytatnia a számára előírt kúrát.

Nem tudott pontos dátumot mondani Ferenc pápa vatikáni visszatérését illetően, de hangsúlyozta, hogy legalább még egy hétig kórházban kell maradnia.

„Mi csak tanácsolni tudunk, de Ferenc pápa dönt”

– tette hozzá. Sergio Alfieri kifejtette: a légúti megbetegedések az évnek ebben a részében egész Olaszországban terjednek az idősebbek között. Megjegyezte, a Vatikánban is megfelelő ellátást tudnak biztosítani a pápának, ahogyan eddig is tették. A sajtótájékoztatón részt vett Luigi Carbone, a pápa személyes orvosa, aki elmondta, hogy Ferenc pápát kórházba szállítása előtt is megfelelően kezelték, de a helyzet súlyosbodása miatt, erőteljesebb beavatkozásra, kórházi feltételekre volt szükség, ezért vitték a Gemellibe, ahol az egyházfőt már többször is kezelték.

Kiemelt kép: Ferenc pápa (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani)