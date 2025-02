Hollandia megtiltotta három muszlim hitszónok belépését az országba

A holland kormány kitiltott három muszlim hitszónokot az országból gyűlöletbeszéd miatt – írta az NLTimes hírportál csütörtökön.

Marjolein Faber menekültügyi és David van Weel igazságügyi miniszter nyilatkozatában nem nevezte meg az érintett prédikátorokat, azonban a holland lapok értesülései szerint a kitiltott személyek a brit Mohammed Hijab és Ali Hammuda, valamint az új-zélandi Abu Bakr Zoud, akiket az évente megrendezésre kerülő Ramadan Expo iszlám valláshoz kapcsolódó kulturális rendezvényre hívtak meg, amelyre márciusban kerül sor az Utrechtben – írta az MTI.

Faber a közösségi médiában kijelentette, „elfogadhatatlan, hogy muszlim előadók visszaéljenek a szabadságunkkal a gyűlölet terjesztése érdekében.” Van Weel szerint „a gyűlöletkeltés és az erőszak támogatása nem fér bele a holland kultúrába.”

A belépési tilalom a JA21 és a Szabaddemokrata Néppárt (VVD) jobboldali pártok indítványa nyomán történt, miután a prédikátorok állítólagosan nőkkel, homoszexuálisokkal és kiskorúakkal kapcsolatos sértő kijelentéseket tettek. Az egyik előadó például azt is tagadta, hogy a Hamász terrortámadásokat követett volna el Izrael ellen.

Az intézkedést az ellenzéki GroenLinks-PvdA zöld és baloldali pártszövetség, a multikulturalizmus előmozdítását célzó Denk és az Állatvédő Párt (PvdD) ellenezte.

A holland Telegraaf napilap két hete számolt be olyan vádakról, amelyek szerint Ali Hammuda az Izrael elleni támadásokat „koholmánynak” nevezte egy YouTube-videóban, míg Mohammed Hijab azt állította, hogy egy 13-14 év körüli, érett testű lány és egy felnőtt férfi közötti nemi kapcsolat nem lehet káros. Abu Bakr Zoud prédikátor pedig 2022-ben azt a kijelentést tette, hogy a LMBT-közösség jelképét, a szivárványszínű zászlót a végbélrákkal kapcsolatos figyelmeztetéssel kellene ellátni „hogy az emberek tudják, mire számítsanak”.

Az iszlám kultúra előmozdítását célzó hollandiai Dawah szervezet, amely a Ramadan Expót szervezi, közleményében visszautasította a Telegraaf vádjait.

A szervezők szerint előadóikat azért hívják meg, mert pozitív, építő és inspiráló előadásokat tartanak, értik a célközönséget, és értékes meglátásokat osztanak meg, emellett pedig elismert és tiszteletben álló személyek.

A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy ahogy korábban is, az eseményt megelőzően most is negatív visszhang övezi a rendezvényt. Állításuk szerint sajtóorgánumok „a prédikátorok több száz vagy akár ezer órányi online anyagát átnézik, míg találnak egy olyan idézetet, amely negatívan értelmezhető”.

Hollandia 2015 óta 25 szélsőséges prédikátort tiltott ki az országból.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Getty Images)