A csipogós támadáshoz hasonló technikával robbantják fel az orosz drónpilótákat az ukránok

A tavaly szeptemberi, Izrael által szervezett libanoni csipogós támadás mintájára telepítenek robbanószerkezeteket az orosz drónpilóták VR-szemüvegeibe – írja a New York Post. Az ukrán szolgálatok még február elején láttak neki a szabotázsakciónak.

Az orosz megszálló erők arról számoltak be, hogy felrobbantak az FPV-drónok irányításához használt szemüvegek – nyilatkozta névtelenül egy ukrán titkosszolgálati tiszt a New York Postnak. A támadásról az ukrán titkosszolgálat (GUR) közleményben is beszámolt, azt írták: „A mai napon az ellenség FPV drónpilótái szó szerint szembesültek a háború borzalmaival.” Hozzátették, „ez a jól megérdemelt büntetés azokért a háborús bűncselekményekért, amelyeket az orosz megszállók elkövetnek nap mint nap”.

Az ukrán szolgálatoknak olyan drónirányító-szemüvegeket sikerült így szabotálni, amelyeket az orosz hadsereghez csatlakozott önkénteseknek osztottak ki, írja a New York Post.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium 2024. november 20-án közreadott videófelvételéről készített képen orosz katona drónt irányít az ukrán állások fölé egy nem megnevezett helyen (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)