Újabb szankciókat fogad el Oroszországgal szemben az EU, nyomást gyakorolva ezzel a béketárgyalások előtt

Az Európai Unió újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök és kormányzata tárgyalásokra készül Moszkvával Ukrajna jövőjéről.

Trump külügyminisztere, Marco Rubio kedden azt nyilatkozta – mint írta az Euronews –, hogy az EU-t hamarosan bevonják a tárgyalásokba, mivel a szankciók kérdését Európának is meg kell vitatnia. „A szankciókat mások is bevezették, az Európai Uniónak is asztalhoz kell ülnie, mert ők is korlátozásokat vezettek be” – mondta Rubio.

Hozzátette, hogy minden félnek engedményeket kell tennie, de tagadta, hogy Európát kizárták volna a tárgyalásokból. Az EU egyértelművé tette, hogy továbbra is fenntartja a Moszkvára nehezedő nyomást. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk a Kremlre” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EU nagykövetei szerdán megállapodtak az új intézkedésekről, amelyek célja az orosz háborús gazdaság további gyengítése:

1. Az orosz alumínium betiltása

Az EU kitiltja az orosz elsődleges alumíniumot, amely az uniós import 6 százalékát teszi ki. Korábban már tiltották az alumíniumból készült termékeket (pl. csövek, huzalok), de most az alapanyagokra is kiterjesztik a tilalmat.

2. A „szellemflotta” elleni fellépés

Az EU feketelistára tesz 73 új hajót, amelyeket orosz olajcsempészettel gyanúsítanak. Ezek öreg, biztosítás nélküli hajók, amelyek gyakran kikapcsolják helymeghatározó rendszereiket, és trükkökkel próbálják elrejteni az olaj eredetét. A cél megakadályozni, hogy Oroszország megkerülje az olajembargót.

3. Tizenhárom orosz bank kizárása a SWIFT-rendszerből

Az érintett pénzintézetek nem tudnak többé nemzetközi tranzakciókat lebonyolítani.

4. Nyolc orosz médium betiltása

Orosz propagandacsatornák sugárzási engedélyének felfüggesztése.

Az EU külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben hivatalosan elfogadják a szankciókat, amelyek az ukrajnai invázió harmadik évfordulójára időzítve lépnek hatályba.

