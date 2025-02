Donald Trump ismét Ukrajnát hibáztatta a háború kitöréséért, kemény kritikát mondott Zelenszkijről

Donald Trump bírálta Volodimir Zelenszkijt, mondván, „csalódott”, amiért az ukrán elnök kifogásolta, hogy nem vehetett részt az Egyesült Államok és Oroszország között zajló tárgyalásokon az ukrajnai háború lezárásáról. Trump egyúttal Kijevet tette felelőssé Moszkva inváziójáért, ugyanis szerinte Ukrajna köthetett volna egy megállapodást, amellyel elkerülhette volna a háborút. Emellett azt is állította, hogy a háború lezárásáról szóló megállapodás elérésében bizakodóbb az amerikai–orosz tárgyalások után.

„Nagyon csalódott vagyok, hallom, elégedetlenek, amiért nem kaptak helyet a tárgyalásokon” – mondta Trump floridai Mar-a-Lago üdülőjében újságíróknak. Az amerikai elnök hozzátette: szerinte egy „félkész” ukrán tárgyaló is képes lett volna évekkel ezelőtt egy megállapodást elérni, jelentős területveszteség nélkül – írja a The Guardian.

„Ma azt hallottam: ó, nem hívtak meg minket. Hát három éve ott vagytok… Soha nem kellett volna ezt az egészet elindítani. Tudtatok volna kötni egy megállapodást”

– mondta az elnök, aki a választási kampányban már többször is felvetette, hogy szerinte Ukrajna elkerülhette volna a háborút.

Donald Trump a kedd esti sajtótájékoztatóján növelte a nyomást azzal kapcsolatban is, hogy tartsanak választásokat Ukrajnában, amivel visszhangozta Moszkva egyik kulcsfontosságú követelését (a Fox News értesülése szerint a keddi orosz–amerikai tárgyalásokon is történt egy megállapodás ezzel kapcsolatban).

Az amerikai elnök azt is sugallta, hogy a hónap végéig találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben Washington átalakítja Oroszországgal kapcsolatos álláspontját, ami aggodalommal tölti el az európai vezetőket. „Helyet akarnak az asztalnál, de azt is mondhatnánk… nem lenne joga az ukrán népnek is beleszólni? Régóta nem volt ott választás. Ez nem orosz dolog, ez a gondolat tőlem és más országoktól is jön” – mondta Trump, majd hozzátette:

„Olyan helyzetben vagyunk, ahol Ukrajnában nem voltak választások, ahol gyakorlatilag hadiállapot van érvényben, és ahol a vezető – sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de 4%-os támogatottságon áll – és ahol az országot teljesen szétbombázták.”

„A legtöbb város a földdel egyenlő. Az épületek romba dőltek. Az ország úgy néz ki, mint egy hatalmas bontási terület” – jegyezte meg.

Az ukrán elnök azonnal reagált: „Az emberek 73 százaléka rám szavazott”

Volodimir Zelenszkij egy kedden sugárzott interjúban a német ARD közszolgálati televíziónak védte meg népszerűségét: „Azért vagyok Ukrajna elnöke, mert az emberek 73 százaléka rám szavazott. És ma is elnök vagyok, mert az ország többsége támogat engem. Hazafi vagyok, akárcsak azok, akik védik az országunkat.”

„Oroszország természetesen meg akar szabadulni tőlem. Talán már nem fizikailag, mint a háború elején, de politikailag igen. Ez teljesen érthető, hiszen nagyon kényelmetlen személy vagyok, kényelmetlen Putyin számára” – tette hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnököt 2019-ben ötéves időszakra választották meg, de továbbra is hivatalban van az Ukrajnában érvényben lévő hadiállapot miatt.

Az amerikai elnök szerint van esély a háború lezárására, európai katonákat küldene Ukrajnába

Donald Trump azt is elmondta, sokkal magabiztosabb a megállapodással kapcsolatban a tárgyalások után, majd a tárgyalásokkal kapcsolatban annyit hozzátett: „Nagyon jók voltak. Oroszország tenni akar valamit. Véget akarnak vetni a barbárságnak. Úgy gondolom, hogy megvan a hatalmam a háború befejezésére, és szerintem nagyon jól haladunk” – mondta.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy „teljes mértékben támogatja” az európai békefenntartókat Ukrajnában, ha sikerül egy megállapodást kötni a háború lezárásáról. „Tudom, hogy Franciaország hajlandó volt erre, és úgy gondoltam, hogy ez egy szép gesztus” – tette hozzá Trump, mondván, hogy Nagy-Britannia is tett egy hasonló ajánlatot. „Az Egyesült Államoknak nem kellene ehhez hozzájárulnia, mert tudják, nagyon messze vagyunk” – mondta.

Az amerikai elnök megjegyzései azután érkeztek, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Oroszország nem fogadná el a NATO békefenntartó erőit Ukrajnában egy esetleges békemegállapodás részeként.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. február 13-án (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)