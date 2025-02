Hivatalos: az Európai Parlament is beszáll a Magyarország elleni perbe a szuverenitásvédelmi törvény miatt

A politikai akarat már eddig is megvolt, kedden azonban az Európai Parlament jogi szakbizottsága is áldását adta, hogy az uniós testület csatlakozva az Európai Bizottsághoz, beszálljon a Magyarország elleni perbe, amely a szuverenitásvédelmi törvény miatt indult.

Az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottsága megszavazta kedden, hogy az Európai Parlament is szálljon be a Magyarország elleni perbe, amely az Európai Unió Bíróságán folyik a szuverenitásvédelmi törvény miatt – értesült a Népszava. A lap úgy tudja, hogy

a zárt ajtók mögött történő szavazáson 19 támogatás mellett mindössze egy tartózkodás és egy ellenszavazat volt.

Mint írták, a politikai döntés már korábban megszületett, ezzel a szavazással azonban az illetékes szakbizottság is rábólintott az ügyre. Ahhoz, hogy az Európai Parlament jogilag peres fél legyen az Európai Bizottság oldalán, az Európai Parlament elnökének kell megbíznia az EP jogászait. Az EP sajtóosztálya azonban megerősítette a Népszavának, hogy Roberta Metsola elnök a szokásoknak megfelelően követi a szakbizottság ajánlását.

A pert az Európai Bizottság indította Magyarország ellen, mert szerintük a szuverenitásvédelmi törvény ellentétes az uniós joggal. Ez egy úgynevezett kötelezettségszegési eljárás végső lépése, mert a bizottság már néhány hónappal a magyar törvény 2023 év végi megszületése után jelezte kifogásait a törvénnyel. Mivel nem született érdemi válasz a bizottság kérdéseire, ezért bíróságra vitték az ügyet.

A magyar kormány érvelése szerint a felállított Szuverenitásvédelmi Hivatal a külföldi befolyásolás ellen védené Magyarországot, azonban sokan azt kifogásolják, hogy a hivatal működése során eddig csak civilek és újságírók elleni támadásokat indított a magyar szuverenitás védelmének nevében.

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament pedig úgy véli: az uniós joggal ellentétes, hogy a hivatal tevékenységei nagyrészt ki vannak zárva a bírósági felülvizsgálat alól, valamint a törvény szembeállítja egymással a magyar és nem magyar tevékenységeket és érdekeket.

Ezek ellentétesek a hátrányos megkülönböztetés európai tiltásával, amely olyan érték, amelyet az Európai Parlament meg akar erősíteni – írta a lap. A perhez tagállamok is csatlakozhatnak. Ezt eddig Csehország és Dánia tette meg, de a Népszava brüsszeli forrásai szerint további országok csatlakozása is várható a február 27-i határidő előtt. A finn és a holland parlament még a héten szavazhat az ügyről, de civil szervezetek koalíciója Franciaországot is próbálja meggyőzni, hogy csatlakozzon a perhez.