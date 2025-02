Egy furgonnal nekivágtak Amerikának, mindketten meghaltak. Mi vezetett a tragédiához? – ennek járnak utána a Netflix legújabb sorozatában

Nemrég debütált a Netflixen az American Murder: Gabby Petito című dokumentumfilm-sorozat, amely egy 2021-ben különös körülmények között meghalt 22 éves lány, Gabby Petito utolsó napjait mutatja be, akivel a párja végzett.

A fiatal pár, Gabby Petito és Brian Laundrie 2021-ben úgy döntött, hogy körbeutazzák az Egyesült Államokat, azonban a fiú szeptemberben egyedül ért haza.

A 22 éves lány holttestét közel három héttel az eltűnése után, szeptember 19-én találták meg a hatóságok az egyik nemzeti parkban, és gyilkosságnak minősítették az esetet.

Halálának oka fulladás volt, és utóbb kiderült, hogy a párja végzett vele (Brian Laundrie később öngyilkos lett, de a búcsúlevelében bevallotta a gyilkosságot). A lány halála körüli rejtélyt deríti fel a Netflixen debütáló American Murder: Gabby Petito című dokumentumfilm-sorozat, amely már elérhető a streamingszolgáltató oldalán – írja a USA Today.

Az első három részben a lány életútjába lehet betekintést nyerni, valamint megszólal az anyja is, aki az országos körutazás előtti utolsó napon látta utoljára a lányát. „Olyan szorosan átölelt, és ez volt a legjobb ölelés, amit valaha is kaphattál a gyerekedtől” – mondta az édesanya, aki arról is beszélt: „Emlékszem, azt mondtam Briannek: Vigyázz rá! Óvd meg! Rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta: Megóvom.”

De a férfinek volt egy nagyon sötét oldala, amely fokozatosan feltárul a sorozatban, a nyilvánosságra hozott szöveges üzenetekből, vagyis a gyilkosságnak lettek volna figyelmeztető jelei. A sorozat eddigi részeiben a lány ismerősei elmondták, hogy Bryan Laundrie erősen manipulálta Gabby Petitót, és kettejük közt a tragédia előtt két héttel is tettlegességig fajult egy vita. A nő exe pedig azt mondta, hogy a gyilkosság előtt pár nappal Petito elmondta neki, hogy el akarja hagyni a párját, de érződött a kommunikációján: fél attól, amit a férfi ebben az esetben tenni fog vele.

„A hangjából és abból, ahogyan mondta, azt hiszem, nem volt biztos benne, hogy mit fog tenni, vagy mit tudna tenni.”

– mondta a meggyilkolt lány korábbi párja.