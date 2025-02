Dmitrij Peszkov: Az ukrajnai konfliktus megoldása „lehetetlen” az európai biztonsági kérdések szélesebb körének megvitatása nélkül

Az ukrajnai konfliktus megoldása „lehetetlen” az európai biztonsági kérdések szélesebb körének megvitatása nélkül – jelentette ki újságíróknak a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kedden.

„A hosszú távú, életképes rendezés lehetetlen a kontinens biztonsági kérdéseinek átfogó vizsgálata nélkül” – mondta Peszkov.

A szóvivő arra a kérdésre, hogy Ukrajna egy napon csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, azt mondta: „Ez minden ország szuverén joga. Integrációs és gazdasági integrációs folyamatokról beszélünk. Itt természetesen senki sem diktálhat semmit egyetlen országnak sem, és mi sem fogunk ilyet tenni”.

Hozzátette, hogy Oroszország álláspontja más, amikor Ukrajna katonai szövetségekhez (vagyis például a NATO-hoz) való csatlakozásáról van szó. „Természetesen teljesen más az álláspontunk a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben, amelyek a védelemmel vagy a katonai szövetségekkel kapcsolatosak”.

Elmondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni mások között Volodimir Zelenszkijjel is. Az ukrán államfő alkalmassága azonban megkérdőjelezhető – mondta. „Maga Putyin többször is kijelentette, hogy ha szükséges, Zelenszkijjel is tárgyalni fog” – emlékeztetett.

„Ugyanakkor a megállapodások jogi rögzítése komoly vita tárgyát képezi, tekintettel arra a valóságra, amely Zelenszkij legitimitása megkérdőjelezésének lehetőségéről szól” – utalt Zelenszkij elnöki mandátumának lejártára a Kreml szóvivője.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)