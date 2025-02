Alice Weidel: „A második világháború után ismét német tankok haladnak Oroszország ellen, teljesen megfeledkezve a történelemről”

Az oroszországi gazdasági kapcsolatok helyreállításáról, valamint a migrációs szabályok és a zöldpolitikai döntések megváltoztatásáról beszélt egy interjúban Alice Weidel, az AfD társelnöke és kancellárjelöltje vasárnap.

Interjút adott a Bildnek Alice Weidel, a radikálisan jobboldali, migrációellenes Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke és kancellárjelöltje. Az illegális bevándorlással kapcsolatban, amely a február 23-ai előrehozott szövetségi választást megelőző kampány legfontosabb témája lett (többek között az aschaffenburgi, magdeburgi és a legutóbbi, müncheni terrortámadások miatt), kifejtette részletesebben is pártja remigrációs stratégiáját. „A remigráció a közrend helyreállítását jelenti ”– jelentette ki, hozzátéve:

„2015 óta, tíz éve a mindenkori kormány megsérti a törvényt. Emberek jöhetnek illegálisan a hazánkba”.

Alice Weidel sérelmezte, hogy ezeket az embereket nem toloncolják ki, annak ellenére, hogy illegálisan tartózkodnak itt és/vagy bűncselekményeket követnek el.

„És mi nagyon világosan kimondjuk: le kell zárnunk a határokat”

– tette egyértelművé az AfD álláspontját, a kancellárjelölt, aki beszélt a német választások utáni lehetséges parlamenti munka menetéről, az AfD elleni politikai kampányról és a német demokrácia helyzetéről is, amelyet Budapesten is érintett az Orbán Viktor miniszterelnökkel a Mandinernek adott közös interjúja alkalmával.

Jelenleg 20 százalék körül mérik az AfD-t (ezzel a második erőt jelentik a német pártversenyben), azonban a Bild is megjegyzi: sokkal többen vannak azok, akik azt szeretnék, ha az AfD részt venne a politikában, Friedrich Merz kereszténydemokrata elnök (CDU/CSU) és kancellárjelölt azonban kizárta az együttműködést a párttal. Erre a felvetésre Alice Weidel azt mondta, hogy a választók érdekét szolgálná, ha koalícióra tudnának lépni. „Két nagy tábor van a szavazáson, a fekete és a kék (utalva ezzel a CDU és az AfD pártszíneire – a szerk.). A választói akarat az az, hogy fekete-kék koalíció legyen” – figyelmeztetett, hozzátéve: ekkor lenne stabil többség, amely az országért dolgozik és nem ellene. Arról is beszélt, hogy ezzel Friedrich Merz is tisztában van, hiszen ha nem hajlandó velük együttműködni, akkor csak a szociáldemokratákkal (SPD) és a zöldekkel (Die Grüne) tud csak kormányt alkotni, ami viszont a választópolgárok megtévesztését jelenti, akiknek szerinte tudniuk kell:

„ha Friedrich Merzre szavaznak, akkor a Zöldeket és Habecket kapják gazdasági miniszternek – ez egyszerűen az alku része.”

A német demokrácia állapotával és az AfD elleni fellépéssel kapcsolatban arról beszélt, hogy nincsenek független német ügyészségek. „Láthatjuk, mi történik akkor, ha valaki lehülyézi Robert Habecket: az ügyészség azonnal átkutatja egy nyugdíjas és fogyatékos lánya otthonát” – mondta Alice Weidel. Arról is beszélt, hogy választókerületi irodája sincsen, mivel az AfD elleni politikai nyomásgyakorlás miatt egyszerűen senki nem hajlandó bérbe adni egy irodát a pártnak erre a célra.

Szóba került még az AfD külpolitikája és az orosz–ukrán háború, valamint a Bundeswehr fejlesztésének kérdése, ezzel kapcsolatban Alice Weidel az európai szomszédokkal való jó kapcsolat fontosságáról beszélt, amelyet kiterjesztene a nagyhatalmakkal való együttműködésre is. Arról is beszélt, hogy véget vetnének annak a szankciós politikának, amely „káros az országra nézve”.

„Nálunk a legmagasabbak az energiaárak a világon. Már nem vagyunk versenyképesek”

– emelte ki Alice Weidel. Szerinte az orosz–ukrán háború miatt Németország egy eszkalációs spirálba került, mivel szavakkal, pénzzel és fegyverekkel is támogatta Ukrajnát.

„A második világháború után ismét német tankok haladnak Oroszország ellen, teljesen megfeledkezve a történelemről”

– hangsúlyozta, valamint a béketárgyalások fontosságára hívta fel a figyelmet, és megismételte azt a követelését, hogy véget kell vetni az „önsorsrontó szankciós politikának”. A német gazdaság átalakításával kapcsolatban beszélt még az AfD környezetvédelemmel kapcsolatos politikájáról, kijelentette: el akarják törölni a széndioxid-adót és mindenekelőtt a megújuló energiaforrásokról szóló törvényt, ami szerinte 500 milliárd euróba kerül a német adófizetőknek.

Kiemelt kép: Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje a párt riesai kongresszusán 2025. január 11-én. A kongresszuson határoznak a párt választási programjáról. Az előre hozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)