Fejbe lőttek egy 17 éves lányt New Yorkban

Szombat este tragikus esemény történt New Yorkban, ugyanis egy 17 éves lányt lőttek fejbe a jómódú Holliswood-i lakónegyedben található otthonában.

Queensben, New Yorkban egy 17 éves lányt fejbe lőttek szombat este — olvasható a New York Post-on.

17-year-old girl shot in head, killed in NYC: cops https://t.co/D82aOe5OfM pic.twitter.com/0ZF2VQjTPK — New York Post (@nypost) February 16, 2025

Az áldozatot azonnal a Jamaica Hospital Medical Centerbe szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség információi szerint

a gyilkosság ügyében egy 16 éves fiút kihallgattak, azonban letartóztatás nem történt.

A helyszínen a hatóságok fegyvert találtak, de egyelőre nem közöltek további részleteket az esetről.

A nyomozás folyamatban van, és a New York-i rendőrség arra kéri az embereket, hogy ha rendelkeznek bárminemű információval, akkor segítsék a munkájukat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: GettyImages)