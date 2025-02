Meghalt egy kislány és az édesanyja a müncheni gázolásos merényletben

Eine Mutter (37) & ihr kleines Mädchen (2) haben den Anschlag in München, bei dem ein Afghane sein Fahrzeug in eine Menschengruppe steuerte, nicht überlebt. Ich drücke den Hinterbliebenen mein tief empfundenes Beileid aus. Es kann und darf so nicht weitergehen in Deutschland! pic.twitter.com/jz3HS4gyuf

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 15, 2025