Ismét felbukkant Moszkvában az amerikai légierő VIP utasszállítója

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kedd reggel egy Gulfstream G650ER típusú repülőgép – amit korábban Donald Trump csapata is használt – a Moszkva közelében található Vnukovo nemzetközi repülőtéren landolt. A gépről a Kreml szóvivőjét is megkérdezték, ráadásul az is kiderült, hogy egy amerikai diplomata valóban ellátogatott az orosz külügyminisztériumba kedden (bár ő valószínűleg nem a repülővel érkezett Moszkvába).

Mint ismert, Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonhívására egy nappal később, szerdán került sor. Adódik tehát a kérdés, milyen fejlemények várhatók ezúttal, hiszen ismét feltételezhetően diplomáciai küldöttség érkezett Moszkvába, amelyről azonban a Fehér Ház eddig hivatalosan nem adott tájékoztatást.

Ezúttal az Egyesült Államok légierejének tulajdonában lévő C-37 Gulfsream egy VIP utasszállító repülőgép, amelyeket a kormány és a védelmi minisztérium magas rangú tisztviselői számára készült különleges küldetések teljesítésére szereztek be, bukkant fel Oroszország légterében – írta a Portfolio.

A jármű csütörtök reggel szállt fel a Washington melletti Andrews légibázisról, majd Rotterdamon keresztül Oroszország felé repült. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi célból szállt fel a gép, illetve kiket szállított a fedélzetén.

Az ukrajnai háborúval összefüggésben nagy fejlemények várhatóak e hét végén a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián is, ahol a világ számos vezető politikusa ott lesz, hogy megtárgyalja a konfliktus fejleményeit, köztük a lehetséges rendezését is.

