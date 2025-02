Magyar cég segíti ki a gáz nélkül maradt Moldovát

Elindul a moldovai háztartások gázellátása a MET-csoport rövid távú megállapodása alapján. Moldova gázellátása még január 1-jén állt le, miután megszűnt az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitja.

Február 14-től kezdődően, egy rövid távú megállapodás keretében, megkezdődik a moldovai háztartások gázellátása – jelentette be a magyar hátterű, svájci központú MET-csoport. Ezt megerősítette Dorin Recean, Moldova miniszterelnöke is – írja a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség.

A MET közleménye szerint – amelyet a Világgazdaság ismertetett – a megállapodás létrejöttéhez elengedhetetlen volt az uniós, ukrán és moldovai nagynyomású gázhálózat-üzemeltetők együttműködése. Ez különösen fontos annak fényében, hogy a MET korábban jelezte: az ukrán fél részvétele kulcsfontosságú a moldovai gázszállítás megvalósításához. Lapértesülések szerint a szállított gáz semmiképpen nem Oroszország felől érkezik Moldovába.

A Bloomberg információi alapján a rövid távú megállapodás várhatóan 16 napra szól.

Moldova január 1-je óta földgáz nélkül maradt, mivel Ukrajna megszüntette az orosz gáz tranzitját az ország területén keresztül. Ez súlyos energiaellátási zavarokat okozott, különösen a fűtési szezon közepén.

A MET hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet humanitárius válságot teremtett, amely azonnali beavatkozást igényel nemcsak a vállalat, hanem az egész európai közösség részéről is. A cég reméli, hogy Moldova hosszú távon több alternatív gázforráshoz is hozzáfér majd, beleértve az EU által felajánlott támogatási csomagot, amelyet a MET is támogat.

A szállítást a MET Gas and Energy Marketing végzi, amely a moldovai határon adja át a gázt a Tiraspoltransgaznak. Ezt követően a Moldovagaz továbbítja azt a végfelhasználókhoz.

Az EU február 1. és 10. között már 20 millió eurót biztosított a több mint 350 ezer lakosú Dnyeszteren túli terület gázellátására, azonban a térség vezetése elutasította az EU további 60 millió eurós támogatási ajánlatát, mivel az a fogyasztói tarifák fokozatos emeléséhez kötődött.

A MET közleményéből nem derül ki, hogy a szállítás pontosan meddig tart és mekkora mennyiségre vonatkozik. A pénzügyi részletekről annyi ismert, hogy a Tiraspoltransgaz előre kifizeti a Moldován keresztüli tranzit költségeit a Moldovagaz számára, mégpedig a dubaji székhelyű JNX General Trading LLC közreműködésével.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)