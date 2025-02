Kiderült, kikkel vághat neki Vlagyimir Putyin a béketárgyalásnak

Évtizedes szakértelemmel bíró tárgyalókkal készül Oroszország az ukrajnai háborút lezáró béketárgyalásokra. Ezenfelül Oroszország 2022-es tárgyalócsoportjának más tagjai is csatlakozhatnak a mostani békefolyamatokhoz.

Évtizedes szakértelemmel bíró tárgyalókkal készül Oroszország az ukrajnai háborút lezáró béketárgyalásokra – írta a Bloomberg cikke alapján az Ukrajinszka Pravda.

A Bloombergnek anonim módon nyilatkozó, az ügyre rálátással bíró források szerint a tárgyalásokon az alábbi szereplők vehetnek részt:

Jurij Usakov is, a Kreml külpolitikai főtanácsadója,

Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője,

Kirill Dmitrijev, a Stanfordon és a Harvardon tanult orosz közgazdász, üzletember, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója,

Rajtuk kívül Oroszország 2022-es tárgyalócsoportjának más tagjai is csatlakozhatnak a mostani békefolyamatokhoz – közölte a Bloomberg. A hírügynökség szerint egy Kreml-közeli forrás felvetette például azt is, hogy Vlagyimir Putyin elnök szárnysegédjének is nevezett Vlagyimir Megyinszkij is érintett lehet a tárgyalásokkal kapcsolatban.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuers pool/Jevgenyija Novozsenyina)