Két hét alatt tizennégyezer földmozgást észleltek Szantorinin, a java még hátra lehet

Több mint 14 ezer földmozgást észleltek két hét alatt a görögországi Szantorini szigetétől északkeletre az Athéni Egyetem adatai szerint.

Az egyetem szeizmológiai laboratóriuma által szerdán közzétett adatok a január 26. és február 9. közötti időszakra vonatkoznak. Csak szerdán és csütörtökön összesen több mint kétszázszor rengett a föld – közölte a görög Geodinamikai Intézet. Sok bírálat éri az utóbbi időben a szigeten zajló építkezését, ahol az épületek sűrűsége akár az ötszörösét is elérheti a görögországi átlagnak.

A Proto Thema című lap írása szerint a szigeten nincs minden épületnek építési engedélye, és nincs összehangolt városfejlesztés. A lap figyelmeztetett, hogy

a földrengések okozta földcsuszamlások házakat söpörhetnek el.

Vaszilisz Hatzipetrosz, a helyi mérnökszövetség építésze azt mondta a Proto Themának, hogy a sziget egyetlen építkezési terület, ahol minden négyzetmétert idegenforgalmi célokra használnak.

Hatzipetrosz szerint az épületek többsége ugyan földrengésbiztos, de a talajjal kapcsolatos geotechnikai tanulmányok hiánya bizonytalansághoz vezet. „Egy épület földrengésbiztonságát pontosan ki lehet számítani, de nem ismert, mi zajlik a mélyben alatta” – mondta.

A probléma nyilvánvaló a sziget kráterének széle mentén, ahol a meredek lejtők ellenére szállodákat és vendégházakat építettek. Sok épületben úszómedence van, ami tovább növeli a terhelést, és egy földrengés esetén a mozgó víztömeg is károkat okozhat. Ezért a hatóságok két és fél hete, a földmozgások kezdetekor felszólították a tulajdonosokat, hogy ürítsék ki a medencéket.

A folytatódó földmozgások miatt a kutatók két víz alatti szeizmográfot kiemeltek, hogy értékeljék az adatokat – közölte Efthimisz Lekkasz, a görög földrengésfigyelő szolgálat vezetője. A szeizmográfokat a talaj hullámzásának és vibrációjának a rögzítéséhez használják.

A földrengéskutatók figyelmeztettek, hogy a kisebb földmozgások a jelek szerint nem állnak le, és hetekig vagy akár hónapokig is eltarthatnak,

és attól is tartanak, hogy a kisebb mozgásokat hatos erősségű földrengés is követheti.

Több kisebb, illetve egy ötös erősségű földmozgást is észleltek csütörtökre virradóra Lekkasz szerint, de a hatos vagy ennél erősebb „főrengés” csak ezután következhet. Az ilyen erősségű rengések már nagyobb károkat is okozhatnak, és szökőárat is előidézhetnek.

Hétfő este történt az eddigi legerősebb – 5,3 fokozatú – rengés a görög Geodinamikai Intézet adatai szerint. A tudósok árapálymérőket helyeznek el az északkeleti partvidéken a földrengés epicentrumával szemben a hullámok megfigyelésére.

A kiemelt kép illusztráció. Szantorini (Fotó: GettyImages)