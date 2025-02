Nem mindennapi virágokat és csokrokat árul Blanche Piat francia virágkötő. A 2018-ban nyílt Fleurivore nevű virágüzletében ehető virágok kaphatók – számol be a Reuters , amely videót is közölt a virágboltról és az ehető csokrokról. A videóban Piat még meg is kóstolja az egyik virágot, amelynek az íze szerinte egy kicsit pikáns. A tulajdonos szerint aki kizárólag helyi kertészetekből szerzi be növényeit, annak igazi különlegesség lehet Valentin-napra egy ilyen csokor.