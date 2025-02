A német kancellári szék várományosa megfenyegette Elon Muskot

Választási beavatkozásnak minősítette Friedrich Merz Elon Musk AfD-t támogató nyilatkozatát, a CDU/CSU kancellárjelöltje a februári német választásokon a The Wall Street Journalnak adott interjúban. Merz Trumpnak is üzent, azt mondta: „Ha összetűzést akar, akkor erre nekünk is a megfelelő választ kell majd adnunk.”

Interjút adott a The Wall Street Journalnak Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU/CSU) elnöke, frakcióvezetője és egyben kancellárjelöltje a február 23-ai előre hozott szövetségi választásokon Németországban. Az interjúban Merz következményekkel fenyegette meg az Elon Musk érdekeltségébe tartozó X.com (korábban Twitter) közösségi platformot, amiért a dél-afrikai születésű amerikai üzletember arra bátorította a német választókat, hogy szavazzanak a jobboldali, migrációellenes Alternatíva Németországért (AfD) pártra. „Ami ebben a kampányban történt, nem maradhat megválaszolatlanul (…), ez lehet politikai válasz, lehet jogi válasz” – nyilatkozta Friedrich Merz a The Wall Street Journalnak, és hozzátette: „Higgadtan szeretném majd ezt a helyzetet értékelni a választási kampányt követően.” Szerinte Musk nyilatkozata az AfD-kampány támogatásának minősül, amelyet ki kell majd vizsgálni. „Az a tény, hogy valaki Európán kívülről beavatkozik egy nemzeti választási kampányba, egészen új” – fogalmazott. Azzal kapcsolatban, hogy a lehetséges Musk elleni fellépés érintheti-e valamilyen formában a Tesla elektromos járműipari vállalatot (amely Németországban működteti legnagyobb európai üzemét), Merz arról beszélt, hogy szándékosan hagyja nyitva a kérdést a következményeket illetően. Merz korábban kizárta az AfD-vel való együttműködést a választások után, mégis sokan vádolják azzal, hogy segített az AfD-nek kitörni a tűzfalnak nevezett politikai karanténból. Beszélt még a német–amerikai kapcsolatok jövőjéről és a Donald Trump elnökkel való együttműködésről. Elmondása szerint már várja a találkozót, ugyanakkor Trumpnak is üzent, amikor a vámtarifákkal kapcsolatban nyilatkozott. „Trump próbára tette a transzatlanti együttműködést, amikor vámtarifák kivetéséről kezdett beszélni az európai termékekre” – mondta, majd hozzátette: „Nem áll érdekünkben egy kereskedelmi konfliktus [Trumppal – a szerk.] (…) azonban, ha összetűzést akar, akkor erre nekünk is a megfelelő választ kell majd adnunk.” Arról is beszélt, hogy a szolgáltatások terén is komoly összefonódás van Amerika és Németország között, aminek oldalán „hatalmas többlete van Amerikának”. Trump nem csak a kereskedelemre gyakorolt nyomást Európára, hanem felszólította a kontinenst, hogy vállaljon nagyobb részt Ukrajna támogatásában az Oroszországgal vívott háborúban. Pete Hegseth, Trump védelmi minisztere a héten azt mondta, hogy az európai csapatoknak kellene felügyelniük egy jövőbeli ukrajnai tűzszünetet amerikai támogatás vagy védelem nélkül. Az Ukrajnával kapcsolatban Merz arról beszélt, szkeptikusan áll hozzá német katonák ukrajnai telepítéséhez. Szóba került a 2015-ben, Angela Merkel kereszténydemokrata kancellár kormányzása idején kezdődött migrációs válság is a gázai tűzszünettel összefüggésben. Merz elutasított minden olyan felvetést, amely a Gázai övezetben élő kétmillió palesztin Európába telepítésére irányul, ameddig a térséget újraépíti az Egyesült Államok. „Hatalmas problémáink voltak Németországban a menekültekkel és menedékkérőkkel az elmúlt pár évben. Nem hiszem, hogy tudnánk még többet befogadni…, és erősen ajánlom Amerikának, hogy ne gondolkodjon hasonló irányba” – mondta Friedrich Merz. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktort az észszerűség emberének tartom, mondta Alice Weidel, akit a miniszterelnök elegáns szabadságharcosnak nevezett „Azt hiszem, egy országot csak a saját népe menthet meg” - felelte a kormányfő a Mandinernek adott interjúban arra a kérdésre: meg van-e győződve arról, hogy csak az AfD képes még megmenteni Németországot. Kiemelt kép: Friedrich Merz, az ellenzéki német Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke és frakcióvezetője (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)