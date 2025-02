Megtörtént, amire mindenki várt: Trump felhívta Putyint, megkezdődhetnek a tárgyalások a békéről

Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy hosszas és rendkívül produktív telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A BBC cikke szerint az amerikai elnök a saját, Truth Social elnevezésű platformján közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajnáról és a Közel-Keletről, valamint a mesterséges intelligenciáról tárgyaltak.

Trump szerint egyetértettek abban, hogy meg akarják fékezni az orosz–ukrán háborúban bekövetkező több millió halálesetet. Kifejtette, hogy megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek, beleértve a kölcsönös látogatásokat a saját országaikban.

„Abban is megállapodtunk, hogy a saját csapataink azonnal megkezdik a tárgyalásokat, és azzal kezdjük, hogy felhívjuk Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tájékoztassuk őt a beszélgetésről, amit én most azonnal meg is fogok tenni” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump hozzátette, hogy megbízott egy csapatot, köztük Marco Rubio külügyminisztert, hogy vezesse a tárgyalásokat.

Orbán Viktor már korábban is azt mondta, Trump a béke embere

Korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is arról beszélt a Tucker Carlsonnak adott interjúban, hogy Donald Trump a béke embere, és hogy azért fontos, hogy az Egyesült Államokban őt válasszák meg az ország élére, mert csak ő tud békét teremteni.

Moszkvába hívta Putyin Trumpot

„Az orosz elnök meghívta az amerikai elnököt, hogy látogasson el Moszkvába, és kifejezte készségét arra, hogy amerikai tisztviselőket fogadjon Oroszországban, és tárgyaljon azokban a témákban, amelyek kölcsönös érdeklődésre tartanak számot, beleértve természetesen az ukrajnai rendezést is” – jelentette Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője – írja a BBC.

„Putyin és Trump abban is megállapodtak, hogy kapcsolatban maradnak, beleértve egy személyes találkozó megszervezését” – tette hozzá.

„Senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után posztolt a közösségi médiában, amelyben leírja, az amerikai elnök beszámolt neki a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel folytatott beszélgetéséről és az Ukrajnával kapcsolatos azonnali béketárgyalások terveiről.

Zelenszkij a The Guardian cikke szerint elmondta, hogy Trumppal a béke elérésének lehetőségeiről beszélt, és az Egyesült Államokkal közösen dolgozik „a következő lépéseink feltérképezésén az orosz agresszió megállítása és a tartós, megbízható béke biztosítása érdekében”. A bejegyzésben azt írta,„senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna”.

Megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak,, és további találkozókat terveznek.

Trump megerősítette, Zelenszkij békét akar kötni

Donald Trump amerikai elnök is közölt részleteket a közösségi médiában a Volodimir Zelenszkijjel folytatott beszélgetéséről. Azt írta szintén a The Guardian, hogy a beszélgetés nagyon jól ment, és hogy „Zelenszkij, akárcsak Putyin elnök, békét akar”.

Megerősítette, hogy a további megbeszélésekre a most pénteki müncheni biztonsági konferencián kerül sor az ukrán vezetőkkel, amelyet amerikai részről J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter vezet majd.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Üdvözöljük az Egyesült Államok hangját az Ukrajna Védelmi Kontakt Csoport ülésén

Üdvözölte az „Egyesült Államok hangját” az Ukrajna Védelmi Kontakt Csoport ülésén a honvédelmi miniszter Brüsszelből jelentkezve a Facebook-oldalán szerda este.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a posztban azt írta: egyetértünk abban, hogy a vérontásnak mielőbb véget kell vetni, a háborút – további eszkalációs lépések helyett – be kell fejezni. Jelenleg nem tartjuk reálisnak Ukrajna NATO-csatlakozását – tette hozzá.

„Ideje, hogy a békéhez vezető valós útról beszéljünk”

– emelte ki a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: ezt fogják szorgalmazni továbbra is a NATO védelmi minisztereinek csütörtöki ülésén.

Kiemelt kép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA)