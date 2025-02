Trump ultimátumot adott: „Vagy minden túsz szabad, vagy elszabadul a pokol”

Donald Trump figyelmeztetett: ha szombat délig nem engedik szabadon az összes Gázában fogva tartott izraeli túszt, javasolni fogja az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet felmondását, és hagyni fogja, hogy „elszabaduljon a pokol”.

A volt amerikai elnök hétfő este, az Ovális Irodában nyilatkozott az újságíróknak, és azt is közölte, hogy esetleg megvonhatja a segélyeket Jordániától és Egyiptomtól, ha ezek az országok nem fogadnak be Gázából kitelepített palesztin menekülteket – írja a The Guardian.

Trump kijelentései azután hangzottak el, hogy a Hamász bejelentette: határozatlan időre elhalasztja a túszok szabadon engedését, a tűzszünet megsértésére hivatkozva. Erre válaszul Izrael védelmi minisztere utasította a hadsereget, hogy készüljön fel „bármilyen forgatókönyvre Gázában”.

Kapcsolódó tartalom A Hamász elhalasztotta a szombatra tervezett túszátadást A terrorszervezet szerint Izrael megsértette a tűzszüneti és túszügyi megállapodást.

Trump a Hamász közleményét borzalmasnak nevezte, és kijelentette, hogy Izraelre bízza a végső döntést a tűzszünet ügyében.

„De ami engem illet, ha szombaton 12 óráig nem engedik szabadon az összes túszt – szerintem ez egy megfelelő határidő –, akkor azt mondanám, hogy vége a tűzszünetnek, és minden egyezség érvénytelen, indulhat a pokol”

– mondta Trump.

Ez az ultimátum akár véget is vethet a három hete tartó tűzszünetnek, amely pontos menetrend szerint zajló túszcseréket írt elő. A túszcsere első szakaszban a Hamasznak 33 izraeli túszt kellett volna elengedni, közülük azonban nyolcan már halottak. Izrael cserébe körülbelül 1900 palesztin foglyot engedne szabadon.

Trump hangsúlyozta, hogy a túszokat nem lehet lassan, apránként szabadon engedni.

„Nem egyesével, kettesével, hármasával vagy négyesével akarjuk őket visszakapni. Mindannyiukat egyszerre akarjuk visszakapni.

Én legalábbis így gondolom. Izrael ezt felülbírálhatja, de számomra a határidő szombat déli 12 óra” – mondta.

Trump azt is elárulta, hogy nem beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az általa meghatározott határidőről. Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét intézkedéseket tervez az ultimátuma érvényesítésére, azt válaszolta:

„Majd megtudjátok. Ők is meg fogják tudni. A Hamász is meg fogja tudni, mire gondolok. Ők beteg emberek.”

Arra a kérdésre, hogy az intézkedései katonai beavatkozást is jelenthetnek-e, nem adott egyértelmű választ.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2020. május 28-án, mielőtt aláírja a közösségi platformokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról szóló elnöki rendeletet. (Fotó: MTI/EPA/The New York Times pool/Doug Mills)