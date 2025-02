Donald Trump szerint Ukrajna „gyakorlatilag” beleegyezett egy 500 milliárd dolláros üzletbe, hamarosan találkozhatnak Volodimir Zelenszkijjel

Donald Trump azt állította, hogy Ukrajna „gyakorlatilag” beleegyezett egy, az ukrajnai ritkaföldfémek amerikai kitermeléséről szóló, 500 milliárd dollár értékű megállapodásba. A napokban kiderült az is, hogy az amerikai elnök hamarosan – akár még ezen a héten is – találkozhat Ukrajna elnökével, és ebben az esetben meg is kezdődhet ennek a gazdasági egyezségnek az előkészítése. Ha valóban megkötik az alkut, akkor annak komoly geopolitikai következményei lehetnek az ukrajnai háború szempontjából is.