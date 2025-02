„Donald Trump nagy kockázatot vállalhat a Gázai övezetben” – szakértő nyilatkozott a kemény ultimátumról

Az átfogó rendezést kierőszakoló diplomáciai manőver egyik rendhagyó elemének nevezte Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője Donald Trump amerikai elnöknek azt a felvetését, hogy a Gázai övezet újjáépítése érdekében az ott élő mintegy 1,8 millió palesztint egy kicsit távolabb, biztonságos helyen kellene letelepíteni.

Amennyiben a Hamász szombat délig nem engedi szabadon a dél-izraeli Gázai övezet határában 2023. október 7-én elrabolt embereket, akkor Donald Trump amerikai elnök szerint fel kellene mondani a zsidó állam és a palesztin szervezet közötti tűzszüneti megállapodást. Minderről a Fehér Házban újságírók előtt beszélt. Elképzelése szerint a rommá lőtt Gázai övezetben élő mintegy 1,8 millió palesztint kicsit távolabb, biztonságos helyen kellene letelepíteni. Álláspontját a Fox News hírtelevíziónak is kifejtette. Itt már arról beszélt, hogy a palesztin lakosságot a régió országainak, Jordániának és Egyiptomnak is be kellene fogadni. Trump elnök optimistán nyilatkozott arról, hogy Izrael szomszédaival a gázai lakosság áttelepítéséről meg lehet egyezni. Ha viszont a szóban forgó két állam erre nem lenne hajlandó, akkor „azzal a számukra biztosított amerikai támogatásokat kockáztatják”.

Az amerikai elnök verdiktjére rögvest reagált Szami Abu Zuhri. Az iszlamista palesztin szervezet szóvivője szerint „Donald Trump amerikai elnöknek nem szabad elfelejtenie, hogy az izraeli túszok hazatérésének egyetlen módja az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás tiszteletben tartása és végrehajtása”.

A konfliktusnak azonban ennél sokkal mélyebb gyökerei vannak, hiszen azok egészen a zsidó állam megalakulását lehetővé tevő 1947-es ENSZ-határozatig, valamint a térség függetlenségét eredményező 1948. májusi brit kivonulásig nyúlnak.

Ekkor robbant ki ugyanis a frissen kikiáltott izraeli állam és a palesztinok közötti első háború, amely végén százezrek menekültek el addigi lakhelyükről.

A palesztinok azóta küzdenek a visszatérés jogáért.

A második fegyveres konfliktus 1967-ben robbant ki, amikor is Izraelt egyszerre támadták meg az arab szomszédai. A hat napig tartó háború fényes izraeli győzelmet hozott. Ekkor terjesztette ki fennhatóságát Izrael a szóban forgó Gázai övezetre, amelyet Egyiptomtól hódított el, de az amerikai elnök által szintén megnevezett Jordániától is hatalmas területeket vett el, a ma Ciszjordániaként említett országrészt kanyarította akkor magához.

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője szerint Donald Trump üzletemberi múlttal rendelkezik, előszeretettel nyitja a tárgyalásait erős kijelentésekkel, amit ha kell, a washingtoni diplomácia később még finomíthat.

A közel-keleti térség szakértője szerint az amerikai elnök most azért tett erősnek tűnő kijelentéseket, mert a régió gyors és átfogó rendezésében érdekelt. A konfliktust minél hamarabb le szeretné zárni, hogy aztán minden figyelmét Kínára fordíthassa.

A hirado.hu kérdésére Sayfo Omar kifejtette: a felvetésnek országonként más és más a fogadtatása. A legfrissebb izraeli közvélemény-kutatások szerint a lakosság több mint háromnegyede támogatja a palesztinok eltávolításának gondolatát. A felvetés leginkább a telepes mozgalom körében népszerű, amelynek a tagságát a Gázai övezetből 2005-ben önhatalmúlag telepítette ki a zsidó állam.

Sayfo Omar szerint az egyiptomi diplomácia nehéz helyzetbe került Donald Trump kijelentése miatt, hiszen egyfelől nem szeretné elveszíteni az évenkénti több milliárd dolláros amerikai katonai támogatást, másrészről azonban nem szeretné tovább dagasztani az ország amúgy is „vízfejű” területi demográfiai elosztását. A fáraók földjének 110 milliós lakossága ugyanis a Nílus völgyére koncentrálódik, ez azonban nagyjából a mai Magyarországgal azonos nagyságú földdarabot jelent. A Gázai övezet kapcsán Sayfo Omar hangsúlyozta, hogy az Egyiptom és Izrael határán, a sivatag és a Földközi-tenger találkozásánál van. Esetében a szakértő szerint leginkább a Hamász a probléma, amelyet Sayfo Omar az egyiptomi eredetű, Muzulmán Testvériség radikális iszlamista szervezet „gyermekének” nevezett. Kijelentette: ha Kairó az övezetben élő palesztinokat egyiptomi földre engedné, akkor fennállna a veszélye, hogy a menekültekkel együtt nagy számban érkeznének a Hamász fegyveres ágához tartozó terroristák is, akik idővel Izrael elleni támadásokat kezdeményezhetnek.

Egyiptom ezt mindenképpen el szeretné kerülni.

Sayfo Omar szerint hasonló probléma van Jordánia esetében is. Oda az 1967-es háború után százezerszám menekültek palesztinok, úgyhogy napjainkra az ország lakosságának 55 százalékát adják. Az uralkodóház arab-beduin gyökerű, de a király felesége palesztin, ami akár a társadalmi megbékélést és közeledést is szolgálhatná. Sayfo Omar ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az 1970-es évekre a Palesztin Felszabadítási Szövetség (PFSZ) országrésznyi területet szakított ki a jordán hatóságok fennhatósága alól, még a király ellen is merényletet szervezett. Sayfo Omar szerint az uralkodó kétszer is megfontolja, hogy újabb palesztin tömegeket engedjen be az országába.

Irán esetében már egyértelműbb a kép, hiszen Trump elnök javaslata az iszlamista palesztinokat segítő perzsa állam gyengítését szolgálja.

Szaúd-Arábiáról is elmondható, hogy egyértelmű a kép, hiszen az ottani koronaherceg a diplomáciai kapcsolatot rendezni szeretné Izraellel.

Összességében Trump elnök kijelentését az átfogó rendezést kierőszakoló diplomáciai manőver egyik rendhagyó elemének nevezte Sayfo Omar.

Kiemelt kép: Az izraeli Tel-Avivban 2025. február 8-án három túszt engedett szabadon a Hamász palesztin iszlamista szervezet (Fotó: MTI/AP/Oded Balilty)