Az orosz tudósok új hajtóműve akár egy hónap alatt elérheti a Marsot

Orosz tudósok egy új plazma-elektromos rakétahajtóművet fejlesztettek ki, amely akár 30 nap alatt eljuttathatja az űrhajókat a Marsra – számolt be róla az Interesting Engineering.

A Roszatom troicki intézetének kutatói által megalkotott motor hidrogént használ üzemanyagként, és a töltött részecskéket (elektronokat és protonokat) elektromágneses mezővel gyorsítja 100 km/s sebességre.

Russia’s new plasma engine could reach Mars in just 30 days.

Russia’s new plasma rocket engine is engineered to cut the transit time to Mars from 7 months down to between 30 and 60 days.

This device uses magnetic forces to speed up charged hydrogen particles to nearly 100 km/s… pic.twitter.com/S20us6N1RI

— Astro Joel (@JoelWard2000) February 11, 2025