Nem merült fel bűncselekmény a skót rendőrség szerint a Huszti ikrek halálesetével kapcsolatban

A skót rendőrség lezárta a nyomozást a Huszti ikrek tragikus halálesetének ügyében. A hatóságok kizárták az idegenkezűség lehetőségét, de az öngyilkosság esélyét édesapjuk nem képes elfogadni.

A skót hatóságok hivatalosan is bejelentették, hogy a Huszti ikrek halálával kapcsolatban semmilyen bűncselekményre utaló jelet nem találtak.

A testvérpár holttestére január 31-én bukkantak rá Aberdeenben, a Dee folyóban, fél nap különbséggel.

A rendőrség közleménye szerint minden lehetőséget alaposan megvizsgáltak, de semmi sem utal arra, hogy a nők halálában idegenkezűség játszott volna szerepet – írja a Scottish Daily Express.

Az ikerpár utolsó ismert mozgásáról a térfigyelő kamerák felvételei szolgálnak bizonyítékul. Január 7-én hajnali 2:12-kor a testvérek az aberdeeni Market Streeten, a Victoria hídnál haladtak át, majd a Dee folyó melletti gyalogösvényre kanyarodtak az Aberdeen Boat Club irányába. A nyomozás részletei azt is feltárták, hogy az eltűnésüket megelőző napon, január 6-án délután 14:50-kor is ugyanezen a helyszínen tartózkodtak. Ez azt jelenti, hogy az ikrek kétszer is visszatértek arra a helyre ahol végül eltűntek.

A testvérek eltűnését a főbérlőjük jelentette be, miután egy rejtélyes üzenetet kapott tőlük. Az ikrek azt írták, hogy nem fognak visszatérni bérelt lakásukba. Ez a mozzanat volt az, ami sokakban találgatásokra adott okot a tragédia körülményeit illetően.

A lányok édesapja is a találgatók között van, Huszti Miklós a Szon.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy kizártnak tartja, hogy lányai öngyilkosságot követtek volna el.

A férfi 12 éve, a válás és a költözés óta nem beszélt a lányaival, többi gyermeke is az ikrek eltűnését követően vette fel vele újra a kapcsolatot. „A fiam, Joci is csak néhány éve vette fel velem a kapcsolatot újra, korábban ő is elzárkózott a találkozástól. Tőle tudtam meg január elején, hogy Henikém és Eliza eltűntek Skóciában. Szinte rosszul lettem…” – mondta Huszti Miklós.

„Soha azelőtt nem éreztem ilyen kínt” – nyilatkozta megtörve az édesapa.

A család kételyei ellenére a hatóságok lezártnak tekintik a nyomozást és továbbra is kitartanak a mellett, hogy nem történt bűncselekmény.

A skót településen sokan helyeztek el virágokat a Dee folyó partján, a lányok emlékérre. Az Aberdeen Boat Club csónakháza előtt emlékhelyet is kialakítottak számukra, ahol barátaik, ismerőseik és a helyiek is részvétüket fejezték ki az ikrek családjának.

Egyik közeli barátjuk pedig adománygyűjtést is kezdeményezett a támogatásukra.