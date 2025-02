Menet közben elrepült Vucic elnöki autójának a hátsó kereke – VIDEÓ

Szombaton a Nagykikinda községben található Mokrin felé vezető úton Aleksandar Vučić szerb elnök hivatalos autójának egyik kereke leszakadt. Az incidens után az elnök átszállt egy másik járműbe, és folytatta közép-bánáti látogatását - - számolt be a Szabad Magyar Szó .

A Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) sajtó- és közösségi médiás forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Vučić elnök hivatalos autója szombaton, a Melencéről Mokrin felé vezető úton balesetet szenvedett. Az egyik kereke teljesen leszakadt, ami miatt a konvoj kénytelen volt megállni.

Az RTS információi szerint az elnök gyorsan átszállt egy másik járműbe, és folytatta körútját a régióban. Vučić az Informer TV-nek adott interjújában elmondta, hogy defektre gyanakodott, de a pontos körülményeket a hatóságok fogják kivizsgálni.

„A melencei látogatás után autóval Mokrinba tartottam, közvetlenül a Kikindai nagygyűlés előtt. Több lehetőség is elképzelhető: kidurrant a gumi, vagy teljesen szétszakadt az anyaga – esetleg más ok is közrejátszott. Ezt az illetékes szervek fogják megállapítani. Átültem egy másik autóba, és rendben megérkeztem Mokrinba” – nyilatkozta az államfő.

A Tanjug hírügynökség beszámolója szerint nem egy egyszerű defektről volt szó, hanem az autó teljes kereke leszakadt, amelyről videófelvétel is készült. A hatóságok jelenleg vizsgálják az esetet, hogy kiderítsék a baleset pontos okát.

A történtek ellenére Vučić programja zavartalanul folytatódott a térségben.