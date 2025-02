Hét év után került vissza a gazdáihoz egy ellopott brit kutya

Egy álom vált valóra egy brit pár számára, amikor visszakerült hozzájuk a hét évvel ezelőtt ellopott kutyájuk.

Rita és Philip Potter a The Guardiannek elmondta, soha nem adták fel a reményt, hogy egy nap megtalálják labradorjukat, Daisy-t, akit 2017 novemberében tulajdonítottak el a kertjükből.

Kim Walters, az RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) jótékonysági szervezet felügyelője találta meg a most 13 éves Daisy-t február elején, több mint 320 kilométerre eredeti, norfolki otthonától Weston-super-Mare-ben.

A házaspár alig tudta visszafojtani meghatottságát, amikor kutyájuk csütörtökön visszakerült hozzájuk.

A 80 éves Rita Potter azt mondta, hogy ő és férje nagyon, nagyon hálásak az RSCPA-nak, amiért újra láthatják Daisy-t, és hozzátette, hogy kedvencük sok szeretetet és figyelmet kap majd. „Egy fényképet tartottunk a kandallópárkányon és minden nap ránéztünk, arra gondolva, vajon hol lehet. Szóval egy álom vált valóra” – jelentette ki.

Szemtanúk elmondták, hogy látták, amint a háziállatot egy teherautóba tették Potterék háza közelében a feltételezett háztáji tenyésztők. A háztáji tenyésztést az RSPCA úgy írja le, mint az állatok felelőtlen tenyésztését, nem megfelelő körülmények között, nem megfelelő gondoskodás mellett.

A házaspár jelentette az esetet a rendőrségnek, de a jármű rendszámát nem sikerült lenyomozni.

Daisy története még Tom Hardy hollywoodi színész figyelmét is felkeltette, aki megosztotta a pár közösségi médiában közzétett bejegyzéseit.

„Tudjuk, hogy már idős és egészségügyi problémákkal küzd, de amennyi ideje hátra van, abban most már sok szeretet és figyelem veszi körül” – fogalmazott Rita Potter. „Az egész család annyira izgatott volt a hír hallatán, hogy az unokáim elmentek neki játékokat és finomságokat venni – ráadásul most már nem csak egy, hanem két kényelmes ágya is van” – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Elvis Gonzales)