Orbán Viktor: Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának

A miniszterelnök rövidesen beszédet mond a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozóján.

„Trump elnök fenekestől felforgatta a nemzetközi politikát. Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának. Ideje bevenni Brüsszelt!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki rövidesen beszédet mond a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozóján.

A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA (Make Europe Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Európát) szlogen lesz, amelyet a Donald Trump által használt Make America Great Again mintájára találtak ki. A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben, a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak. A minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is meglátogatta a pártcsalád egyik vezető politikusát, Andrej Babist Csehországban.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióták párt madridi csúcstalálkozóján. Mellette Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselője, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)