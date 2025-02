Orbán Viktor: Tegnap eretnekek voltunk, ma mi vagyunk a mainstream

A magyar miniszterelnök a spanyol fővárosban, Madridban mondott beszédet szombaton a Patrióták Európáért pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozóján. Orbán Viktor hatalmas tapsot kapott, amikor azt mondta, hogy a magyar kormány nem a migránsokat, hanem a magyar családokat támogatja. A Tegyük újra naggyá Európát! jelmondattal meghirdetett csúcstalálkozón tizenegy tagpárt vezetője szólalt fel, többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés, Matteo Salvini, az olasz Liga párt és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke. A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben.

A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA (Make Europe Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Európát), amelyet a Donald Trump által használt Make America Great Again mintájára találtak ki. A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben, a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak.

A frakció közleménye szerint a legutóbbi választásokon európai polgárok milliói küldtek egyértelmű üzenetet, hogy a brüsszeli elitek korszaka véget ért.

„A madridiak rendesek, önzetlen, jó haverok, és szeretik a focit”

Orbán Viktor elsőként Santiago Abascal-hoz, a spanyol Vox vezetőjéhez szólt. A magyar kormányfő felidézte, hogy már 12 éve szolgál miniszterelnökként, de ami ennél is fontosabb, hogy ellenzéki vezetőként is 16 évvel tartja a rekordot. Mint mondta, megérti és érzi,hogy milyen annak az útja, ha valaki az ellenzékből a hatalomba emelkedik. „Ennek az útnak a neve, szenvedés, fájdalom. Ha valaki kormányra szeretne jutni, először is a nemzetet kell szolgálnia, miközben brutális támadások célpontja lesz. Santiago, ideje annak, hogy kormányra kerüljetek” – fejtette ki Orbán Viktor.

Beszédében felidézte, hogy a magyarok és a spanyolok az 1200-as évek óta összetartanak. „Tisztelt spanyol barátaim, ti voltatok az elsők, akik támogattak bennünket 1956-ban, amikor fellázadtunk a kommunizmus és a Szovjetunió ellen. Vagyis a spanyolok és a magyarok kipróbált fegyverbarátsága a miénk. És ma 70 évvel később itt állok mellettetek Madridban. Santiago, én értelek téged, és veled vagyok, éljen a reconquista! A madridiak rendesek, önzetlen, jó haverok, és ami a legfontosabb, szeretik a focit. Egy Puskás nevű magyar mondta ezt, akit önök Pancsóként ismernek.”

A mi országunkat nem a mérete és nem a hadserege teszi érdekessé. Magyarországot a politikája teszi érdekessé. Mi otthon 15 éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot. Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma.

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra is, hogy „beleírtuk az alkotmányba, az anya nő, az apa férfi. Korábban azt hittük, ezt mindenki tudja. A munkanélküliséget felszámoltuk. Európa legalacsonyabb adóját fizetik a cégek. Az állam nem bünteti, hanem jutalmazza a munkát. A globalista elit persze gyűlöl bennünket. A brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a Soros-hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk” – mondta a miniszterelnök.

A Trump-tornádó megváltoztatta a világot

„Vadásznak ránk, mert megvédtük a hazánkat. És mit csináltak közben ők? Ők közben tönkretették Európát. Brüsszel miatt az európai gazdaság elsüllyedt. Brüsszel miatt a pénzünket Ukrajnába küldik egy reménytelen háborúba. Brüsszel miatt Európát ellepték a migránsok. Brüsszel kinyitotta a kapukat és a határokat a migránsok inváziója előtt? Emlékszem, 2015-ben Soros meghirdette, évente egymillió migránst be kell engedni Európába. És láss csodát, kilenc év alatt kilencmillió illegális migráns érkezett. Az Európa illegális migránsinváziója nem összeesküvés-elmélet, hanem maga a gyakorlat” – jelentette ki a kormányfő.

Mint mondta, 15 évvel ezelőtt, amikor a magyarok szembefordultak a progresszív világelittel, azt mondták, hogy őrültség, lehetetlen, és politikai öngyilkosság. „De mi nem hallgattunk rájuk. Megcsináltuk, és ma itt állok önök előtt, Magyarország az élő bizonyíték, hogy lehetséges, ezt meg lehet csinálni” – tette hozzá.

A Trump-tornádó néhány hét alatt megváltoztatta. Egy korszak véget ért. Tegnap mi voltunk az eretnekek. Ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt. Ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon négy patriótát vívunk a jövőre. Felkészült Csehország. Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk. Ahogy a ti Pancsótok mondta, a csapat most nagyon együtt van.”

„Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal”

A magyar kormányfő felidézte, hogy Donald Trump amerikai elnök megkezdte munkáját, szembefordult a progresszív világelittel, és ez a spanyoloknak is sikerülhet. „Csak annyi kell hozzá, hogy odaálljatok Santiago Abascal és a Vox mellé, és Spanyolországban is a Patriótáké lesz a jövő.”

Kedves Patrióták, ma a progresszív világelit egyszerűen elrabolja Európát az emberektől. A mítosz szerint Európát egy bika képében rabolták el. Önök Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal. Van itt Spanyolországban egy patrióta párt, a Vox. Van annak egy nagyszerű, bátor patrióta elnöke, Santiago Abascal barátom, aki a legbátrabb torreádor a politikában, akit valaha láttam. Hát akkor Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

A csúcstalálkozó első, pénteki napján a nyilvánosság kizárásával munkamegbeszélést tartottak a pártvezetők, majd vacsorán vettek részt, amelynek díszvendége Kevin Roberts, a Heritage Foundation elemzőközpont elnöke volt. A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott pénteki interjúját követően utazott Madridba. Orbán Viktor közösségi oldalán több fotót is közölt, amelyen magyar diákok társaságában volt látható az egyik helyi piacon.

Mint írtuk, 2024 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Budapesten tanácskozó Patrióták Európáért uniós parlamenti képviselőcsoport tagjait. A frakciócsoport ülésén a miniszterelnök kifejtette, hogy azért alapították meg a Patrióták pártszövetséget, hogy „Európát újra erőssé tegyék”

A miniszterelnök beszédét itt nézheti, illetve hallgathatja meg:

Orbán Viktor felszólalása a szuverenista európai pártcsalád, a Patrióták Európáért nagygyűléséről

Kiemelt kép: Orbán Viktor beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozóján 2025. február 8-án (fotó: MTVA)