Zelenszkij: Putyin nem mer személyesen tárgyalni velem

Volodimir Zelenszkij kész tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz államfővel, amint érthetővé válik, miként ér véget a háború Ukrajna számára – ezt maga az ukrán elnök mondta csütörtökön Kijevben újságíróknak.

„Az Egyesült Államok, Donald Trump amerikai elnök és az EU-országok kétségkívül egyaránt úgy gondolják, hogy a diplomáciai rendezés lehetetlen Oroszország és Putyin nélkül, ezért azt mondtam, hogy készen állok, ha megértjük, hogyan végződik számunkra ez a háború. Készen állunk a diplomáciára, nekem ezzel semmi bajom” – mondta.

Úgy fogalmazott: a baj az, hogy Putyin szerinte fél vele négyszemközt tárgyalni.

– tette hozzá Zelenszkij az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Az elnök kiemelte a fenntartható béke fontosságát erős biztonsági garanciákkal, és beszámolt arról, hogy Kijev az amerikai féllel együttműködik ez ügyben.

Today marks six months of the Kursk operation. With our active operations on Russian territory, we have brought the war home to Russia. That is where they must feel what war truly means. And they do.

I thank every Ukrainian warrior and every unit involved in operations in the…

