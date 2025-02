Visszatért a korábbi munkahelyére az Egyesült Államok távozó budapesti nagykövete

Korábbi munkahelyéhez, a Jenner & Block nevű amerikai ügyvédi irodához tért vissza David Pressman, aki január közepén távozott az Egyesült Államok budapesti nagykövetének tisztségéből.

David Pressman nagykövet visszatér a Jenner & Blockhoz – ezzel a címmel jelent meg egy közlemény az amerikai ügyvédi iroda holnapján.

Mint írták, Pressman több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a komplex nemzetközi jogviták terén, ahol ügyvédként nagy horderejű válsághelyzetekben képviselte ügyfeleit, valamint magas rangú kormányzati tisztviselőként is szerzett tapasztalatok a szakterületeken. Megjegyezték azt is, hogy a francia Le Monde briliáns szónokként, a CNN pedig a világ egyik vezető emberi jogi szószólójaként jellemezte őt korábban.

„Pressman nagykövet munkája a legmagasabb kormányzati és nemzetközi diplomáciai szinteken egyedülálló betekintést nyújt ügyfeleink számára, és örömmel üdvözöljük őt újra a Jenner & Blocknál”

– idézték a közleményben Ishan Bhabhát és Randy Mehrberget, a Jenner & Blockhoz társügyvezető igazgatóit, akit azt is megjegyezték, hogy David Pressman tapasztalatai „felbecsülhetetlen értéket jelentenek majd ügyfeleink számára, akik a változó nemzetközi környezetben a jogi, üzleti és hírnévvel kapcsolatos kihívások között navigálnak”.

A közleményben kiemelték, hogy Pressman három amerikai elnök alatt is jelentős kormányzati tisztségeket töltött be, és e ponton említették a budapesti nagykövetséget is. Később pedig idézték a nagykövetet is, aki azt mondta: alig várja, hogy „tehetséges, multidiszciplináris csapatainkkal dolgozhassak együtt, és világszerte segítsünk ügyfeleinknek abban, hogy a felmerülő válságok előtt járjanak, és elnavigáljanak a legjelentősebb jogi és stratégiai kihívásaikban”.

A közleményben azt is ismertették, hogy David Pressman mostantól a Jenner & Block New York-i irodájában fog dolgozni. Valamint arra is emlékeztettek, hogy nagyköveti posztját megelőzően, az ügyvédi irodánál töltött ideje alatt vezető szerepet vállalt a nemzetbiztonsági és válságkezelési joggyakorlatnak, valamint az emberi jogi és globális stratégiai joggyakorlatnak a kidolgozásában, és tagja volt a cég vezetőségi bizottságának. Ezenkívül vezető jogtanácsos volt nemzetbiztonsági ügyeket érintő perben, amelyekben nagyvállalatokat és prominens magánszemélyeket képviselt érzékeny ügyekben, többek között nagy horderejű kongresszusi vizsgálatokban, nemzetközi peres ügyekben és válsághelyzetekben.

Kiemelt kép: David Pressman, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)