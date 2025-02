Magyar diákokkal piacozott Madridban Orbán Viktor

Bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy madridi piacon találkozott magyar diákokkal. A miniszterelnök a hétvégi Patrióták Európáért-csúcstalálkozó miatt tartózkodik a spanyol fővárosban.

Facebook-bejegyzést közölt Orbán Viktor spanyolországi utazásáról, amelyen magyar diákok társaságában látható az egyik helyi piacon. „Piacozás magyar diákokkal Madridban” – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

Orbán Viktor videót is töltött fel a Facebookra arról, hogy a magyar diákokkal való beszélgetés közben helybeliek is felismerték, akik azt kérték a miniszterelnöktől, hogy folytassa amit csinál. A miniszterelnök már péntek reggel, a Kossuth Rádiónak adott interjúját követően is tett utalást madridi utazására a közösségi médiában. „Rádió után Patrióta-csúcs Madridban” – közölte a kormányfő az interjú után.

Szombaton rendezik Spanyolországban a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád csúcstalálkozóját Spanyolországban. Az európai parlamenti pártcsalád elnöke a spanyol Santiago Abascal, a jobboldali VOX párt elnöke, aki Gál Kinga fideszes EP-képviselővel és egyben a PfE alelnökével közösen képviselte a pártcsaládot Donald Trump január 20-ai elnöki beiktatási ceremóniáján.

A februári csúcstalálkozót feszült nemzetközi figyelem kíséri, még a Politico is úgy fogalmaz,

érdemes odafigyelni, mert a közeljövőben tovább nőhet a Patrióták befolyása Európában.

A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA – Make Europe Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Európát-szlogen, amelyet az amerikai Make America Great Again mintájára találtak ki. A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben, a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak. A minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is meglátogatta a pártcsalád egyik vezető politikusát, Andrej Babist Csehországban.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök magyar diákokkal találkozik Madridban, 2025. február 7-én (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)