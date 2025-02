Moszkva szerint heteken belül találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Előrehaladott állapotban vannak egy Putyin-Trump találkozó előkészületei – közölte Leonyid Szluckij, az orosz parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnök. A tisztviselő „100 százalékos valószínűséggel” beszélt a világ két vezető nagyhatalma közötti kontaktról. Álláspontja szerint az orosz-amerikai találkozó heteken belül, akár már februárban vagy márciusban megvalósulhat, konkrétumokba azonban nem bocsátkozott a pontos időpontot illetően.

Már „előrehaladott állapotban” vannak Donald Trump és Vlagyimir Putyin lehetséges találkozójának előkészületei – erről beszélt Leonyid Szluckij, az orosz parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnöke a RIA Novosztyinak adott interjúban, amelyet a Reuters szemlézett. Az orosz politikus szerint a találkozó már februárban vagy márciusban megvalósulhat, a pontos időponttal kapcsolatban azonban nem tudott konkrétumot mondani.

„A találkozó előkészítése hatalmas munkát igényel, amivel kapcsolatban nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, már előrehaladott állapotban vannak”

– jelentett ki Leonyid Szluckij. Az orosz politikus ezután azt is hozzátette: „100 százalékos” az esélye annak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin közt lesz valamilyen kapcsolatfelvétel, ugyanis – mint mondta – „a bolygó két legnagyobb hatalmát” vezető személyeknek „szoros kapcsolatban kell lenniük egymással.”

Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozójának az ukrajnai háború gyors lezárása mellett témája lehet még a nukleáris fegyverek ellenőrzése és a globális energiaárak kérdése is – tette hozzá a Reuters. Szluckij emellett arra is kitért nyilatkozatában, hogy a közel-keleti helyzet általános rendezése is a napirendi pontok között lehet majd az orosz és az amerikai találkozóján.

Donald Trump pár nappal ezelőtt szintén közölte, hogy csapata találkozókat és megbeszéléseket tervez ukrán és orosz tisztviselőkkel, és megjegyezte azt is, hogy „ezek a megbeszélések elég jól haladnak”. Az amerikai fél álláspontja szerint mindkét félnek „engedményeket kell tennie”, amennyiben le akarják zárni az ukrajnai konfliktust.

Kapcsolódó tartalom Budapest után újabb lehetséges helyszínekkel bővült Trump és Putyin csúcstalálkozója A tárgyalások előkészítéséről beszélt két orosz forrás.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök egy 2019-es felvételen (Fotó: MTI/EPA/Mihail Klimentyev)