Videón, ahogy egy férfi megpróbál átmászni a Fehér Ház kerítésén

Az igen vakmerő esetet egy turista rögzítette telefonjával, ami azóta vírusként terjedt a különböző videómegosztó felületeken. A felvételen jól látható, amint a férfi a Fehér Ház déli kerítéséhez rohan, majd felkapaszkodik rá.

Secret Service arrested a man who attempted to climb over the White House South Lawn fence. pic.twitter.com/QTn60gN9v6

