Újabb hátborzongató videó került elő a philadelphiai légi katasztrófáról

Egy személygépjármű fedélzeti kamerája is rögzítette a január 31-ei repülőgép-baleset pillanatát. 2025. január 31-én egy egészségügyi célokat szolgáló Learjet 55-ös típusú kisrepülőgép szenvedett balesetet, amikor felszállást követően nagyjából 450 méter magasságig emelkedett, majd enyhén jobbra, aztán balra fordult, és hirtelen meredek zuhanásba kezdett. A gép egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében zuhant le, a fedélzeten tartózkodó mind a hat ember – köztük egy anya és kislánya is – életüket vesztették.

Újabb borzalmas felvételek kerültek elő a január 31-ei légi katasztrófáról az Egyesült Államokban, amelyet egy személygépjármű fedélzeti kamerája rögzített – írja a New York Post. A felvételen látszik, ahogy a Learjet 55-ös egészségügyi célokat szolgáló kisrepülőgép a lakónegyedbe csapódik, majd felrobban, hatalmas tűzgolyót okozva.

2025. január 31-én egy Learjet 55-ös típusú kisrepülőgép szenvedett balesetet, amely a közeli Kelet-Philadelphiai Repülőtérről szállt fel és a Missouri állambeli Springfield-Branson Országos Repülőtérre tartott. A gép egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében zuhant le, a fedélzeten tartózkodó mind a hat ember, valamint legalább egy földön lévő személy életét vesztette – erősítette meg a balesetet követően Cherelle Parker polgármester. A fedélzeten egy beteg kislány és az édesanyja, két pilóta, egy orvos és egy mentős utazott, valamennyien mexikói állampolgárok voltak. A becsapódás kevesebb mint 7 kilométerre történt a repülőtértől. A gép január 31-én, péntek este 18:07-kor szállt fel a philadelphiai Northeast repülőtérről, nagyjából 450 méter magasságig emelkedett, majd enyhén jobbra, aztán balra fordult, és hirtelen meredek zuhanásba kezdett – közölték a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) tisztviselői.

A repülési adatok szerint a gép mindössze egy percig volt a levegőben, mielőtt lezuhant – mondta Cherelle Parker.

Josh Shapiro, Pennsylvania állam kormányzója közölte, hogy minden erőforrást rendelkezésre bocsátanak a mentéshez, továbbá Sean Duffy, közlekedési miniszter is jelezte, hogy a szövetségi hatóságok is minden segítséget megadnak. Az esetről Donald Trump elnököt is tájékoztatták. A baleset okait az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Bizottság (National Transportation Safety Board) vizsgálja.

Kiemelt kép: A személygépjármű fedélzeti kamerájának felvétele, amely rögzítette a Learjet 55-ös típusú kisrepülőgép becsapódását 2025. január 31-én (Fotó: YouTube)