Ártanak a gazdaságnak a tiltakozások a szerb miniszterelnök szerint

A majdnem három hónapja tartó országos tiltakozások és blokádok negatív hatással lesznek a szerb gazdaságra és a külföldi befektetésekre – jelentette ki szerdán Milos Vucevic miniszterelnök a belgrádi K1 televízióban – írja az MTI.

A kormányfő szerint rossz képet fest az, hogy az országban valaki mindig „tiltakozásra és polgárháborúra” szólítja fel az embereket. Ha azzal fenyeget, hogy mindent megállítanak és leblokkolnak. Ilyen környezetbe nem szívesen érkeznek külföldi befektetések – tette hozzá. Szerinte ez máris látszik Szerbia gazdaságán. Mint mondta, az első negyedévre nézve borúlátó, januárban az utóbbi három év legalacsonyabb külföldi befektetési szintjét jegyezték fel.

A tiltakozások novemberben kezdődtek, azt követően, hogy az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője november elsején leszakadt tizenöt ember halálát okozva.

Az illetékes szervek 13 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt az ügyben, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, hiszen az illetékes szervek folyamatosan nyilvánosságra hozzák a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, Aleksandar Vucic köztársasági elnök közbenjárására szabadon engedték a korábban elfogott diákokat és tanárokat, a költségvetési pénzek átcsoportosításával pedig biztosították a felsőoktatásra szánt büdzsé 20 százalékos növelését, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük rokonszenvező építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amelyekből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért, ezért folytatják a tiltakozást.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic végül január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlamentnek is el kell fogadnia, majd új miniszterelnököt kell választani, ennek hiányában a jogszabályok szerint előrehozott választásokat kell tartani.

Kiemelt kép: Kormányellenes tüntetők tiltakoznak Újvidéken 2025. február elsején. (Fotó: MTI/AP/Armin Durgut)