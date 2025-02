Orbán Viktor: Mi mindig is tudtuk, hogy Trump vissza fog térni, a brüsszeliek meg megehetik, amit főztek

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében beszámolt a Trump elnök beiktatása utáni első európai uniós csúcstalálkozóról, amelyet „furcsa összejövetelnek” nevezett. Hangsúlyozta, hogy

„Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump-tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják.”

A miniszterelnök kiemelte, hogy Donald Trump elnöksége alatt „néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot”, és olyan változásokat hozott, amelyek szerinte szembemennek az elmúlt évek brüsszeli politikájával. Szerinte „vége van a gender-őrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak, és vége van az orosz-ukrán háború támogatásának is”.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk”, és arra számít, hogy az Egyesült Államok új kormánya elsősorban a saját érdekeit fogja szem előtt tartani, akár Európa rovására is. Úgy véli, hogy az előttünk álló időszak az Európai Unió és a brüsszeli vezetők számára komoly kihívásokat hoz.

A magyar miniszterelnök szerint kulcsfontosságú, hogy „megállapodást, egy dealt kell kötnünk, hogy meg tudjuk őrizni a gazdasági kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal”.

Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország már felkészült Trump visszatérésére: „Mi mindig is tudtuk, hogy Trump elnök vissza fog térni, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával.”

Végül bejegyzését azzal zárta: