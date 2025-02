Virágokkal emlékeztek az elhunyt magyar ikrekre Skóciában, a Dee folyónál

Egy térfigyelő kamera rögzítette, ahogy az ikrek az eltűnésük előtt, január 7-én az aberdeeni Victoria hídtól elindultak az Aberdeen Boat Club csónakháza felé.

A lányok eltűnését a főbérlőjük jelentette be, miután olyan üzenetet kapott tőlük, hogy nem térnek már vissza bérelt lakásukba.

A két holttestet a Victoria híd és a Queen Elizabeth híd között találták meg a Dee folyóban.

A rendőrség szombaton bejelentette, hogy a két holttest megtalálása után lezárták a keresést. A hatóságok kijelentették, hogy a testvérpár eltűnését alaposan kivizsgálták, és semmilyen bizonyíték nem utal bűncselekményre vagy idegenkezűségre.

Tributes to missing sisters, 32, left near river as family devastated by tragedy https://t.co/LQwlcLQO7S pic.twitter.com/8Cf8FsVHuB

— The Mirror (@DailyMirror) February 3, 2025