Trump elhalasztja a büntetővámok bevezetését Mexikóval szemben

Az Egyesült Államok egy hónappal elhalasztja a büntetővámok bevezetését Mexikóval szemben – közölte Donald Trump amerikai elnök hétfőn, miután telefonon egyeztetett mexikói hivatali partnerével, Claudia Sheinbaummal.

Donald Trump a közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában közölte, hogy mexikói tárgyalópartnere beleegyezett abba, hogy azonnal 10 ezer katonát vezényeljen Mexikó északi határszakaszára, akik kifejezetten a kábítószer-csempészet és az illegális migráció elleni fellépésre kapnak parancsot.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a szombaton hivatalosan is bejelentett 25 százalékos vámtétel bevezetését egy hónapra felfüggeszti, ami idő alatt az amerikai és a mexikói kormány tagjai tárgyalásokat folytatnak majd a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről is.

Az amerikai tárgyalócsoportot Marco Rubio külügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter vezeti

– közölte az elnök, és hozzátette, hogy ő is bekapcsolódik az alkufolyamatba Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel annak érdekében, hogy megpróbáljanak egyezséget kötni a két ország között. Donald Trump „nagyon barátságos” hangvételűnek nevezte a mexikói államfővel folytatott eszmecserét.

Marco Rubio külügyminiszter hétfőn Salvadorba érkezve újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Mexikó közötti nézeteltérések elsimítására nem lesz elegendő a Mexikó által bejelentett 10 ezer katona határra küldése, ugyanis a vitás kérdések között szerepel a külkereskedelmi mérleg amerikai deficitje is.

„Munkacsoportjaink már ma elkezdenek dolgozni két területen, a biztonság és a kereskedelem terén” – írta Claudia Sheinbaum az X-en. „Van egy hónapunk arra, hogy dolgozzunk és meggyőzzük egymást, hogy ez a legjobb út előre” – fogalmazott a mexikói államfő.

Megerősítette, hogy a hétfői megállapodásuk értelmében Mexikó a nemzeti gárda 10 ezer katonáját küldi az Egyesült Államokkal közös határára, hogy megakadályozzák a kábítószerek, különös tekintettel a fentanil csempészetét. Cserébe Washington azt ígérte, hogy gátat szab a nagy erejű fegyverek bejutásának Mexikó területére – tette hozzá.

Donald Trump szombaton írt alá rendeletet a migráció és kábítószer-csempészet miatt hozott büntetővámokról Mexikóval és Kanadával szemben,

amit az eredeti tervek szerint február 4-től kezdtek volna alkalmazni.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a hétfő délutáni órákban tervez telefonbeszélgetést Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel. Kanada esetében is 25 százalékos lenne a vámtarifa, de az Egyesült Államokba szállított energiahordozók esetében az eredeti tervek szerint 10 százalékos vámot vetnének ki.

Az Egyesült Államok által bejelentett intézkedések között szerepel a kínai árucikkekre kivetett pótlólagos 10 százalékos vám, amit Donald Trump az elégtelen kínai fellépéssel indokolt a kábítószerként használt fentanil előállításával és kereskedelmével szemben.

